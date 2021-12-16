-
-
-
-
-
-
вчера 22:44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:40
-
-
Какие спортивные объекты строятся в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов рассказал, какие спортивные объекты строятся в мегаполисе и что планируется построить, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спикер в ходе брифинга РСК отметил, что в 2021 году число спортивных сооружений в городе составляет 3611 единиц различных форм собственности.
«Вместе с тем на сегодня фактическая площадь крытых спортивных сооружений составляет 81 503 квадратных метра, а дефицит - более 30 тысяч квадратных метров. Для его сокращения в текущем году кратно увеличено строительство крытых спортивных объектов. При текущем строительстве пропускная способность составит порядка 10 тысяч человек в сутки», - сказал Рустем Байсеитов.
По его словам, в этом месяце планируется открытие физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных за счет местного бюджета. Это три объекта в Жетысуском районе, в микрорайонах «Кемел», «Айнабулак-2» и «Кулагер».
«Данные объекты будут обеспечивать население занятиями спортом, также в них будут расположены детско-юношеские спортивные школы по различным видам спорта», - отметил спикер.
Рустем Байсеитов добавил, что за счет внебюджетных средств будут сданы два объекта в Бостандыкском и Турксибском районах.
Кроме того, продолжается строительство дополнительно трех физкультурно-оздоровительных комплексов и одного теннисного центра.
«Они строятся в Медеуском районе в микрорайоне «Алатау» (площадь ФОКа - более 7 тысяч кв.м), в Турксибском районе - в микрорайоне «Жас Канат» (площадь ФОКа - более 7 тысяч кв. м), в Алатауском районе - в микрорайоне «Зердели», также там строится теннисный центр на 14 кортов (4 крытых и 10 открытых кортов). В этом комплексе также предусмотрены залы для фитнеса, восстановительных процедур, но основным видом спорта будет большой теннис», - уточнил спикер.
Помимо этого, за счет внебюджетных средств ведется строительство спортивного комплекса в Бостандыкском районе. Завершается строительство центра настольного тенниса в Алатауском районе, ведется ремонт велотрека. В мае был построен теннисный центр на территории КазНУ имени Аль-Фараби. Он функционирует в полном объеме.
Кроме того, в 2022-2024 годы планируется строительство скейт-парка международного уровня и центра скалолазания в Бостандыкском районе на территории Атакента. В скором времени начнется строительство школы спортивной борьбы в Ауэзовском районе, BMX-парка на территории ледового комплекса Halyk Arena и легкоатлетического манежа в Алатауском районе общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.
«Мы с нетерпением ждем строительства данных объектов, поскольку они позволят в полном объеме, круглогодично проводить учебно-тренировочные процессы по многим видам спорта: легкая атлетика, виды борьбы и так далее», - сказал глава управления спорта.
Спикер также отметил, что в мегаполисе насчитывается более 2400 открытых спортивных площадок. Ежегодно эта цифра увеличивается. На уже открытых спортплощадках в Алматы акимат организовал бесплатный тренировочный процесс. В рамках программы «Енбек» 42 специалиста-тренера ведут занятия почти для тысячи детей. Планируется, что число тренеров будет увеличено еще на два десятка спортивных наставников.
Кроме того, в шести районных открытых центрах «Жекпе-жек» организован тренировочный процесс 14 тренерами из ДЮСШ.
Р. Байсеитов сообщил, что таким образом реализуется задача привлечь как можно больше детей к спортивному образу жизни. У каждого ребенка сегодня есть возможность бесплатно заниматься, общаться с тренерами, знакомиться с единомышленниками и полезно проводить свободное время.
«Мы продолжили работу по модернизации спортивных зон в 61 школе. Предусмотрено строительство футбольных полей, волейбольных и баскетбольных площадок, воркаут и беговых дорожек. Сегодня показатель обеспеченности школ Алматы спортивными залами и спортинвентарем составляет 100% и является лучшим в стране», - заметил он.
Планируется модернизация спортивного инвентаря в детско-юношеских школах и ремонт существующей инфраструктуры для полноценного тренировочного процесса в ближайшие три года. В том числе ремонт здания Школы высшего спортивного мастерства и запасного поля Центрального стадиона.
Отметим, в Алматы на сегодня более 41 тысячи детей бесплатно занимаются спортом.
https://www.kazinform.kz/ru/bolee-41-tysyachi-detey-besplatno-zanimayutsya-sportom-v-almaty_a3875009
- Чемпионат по пожарно-спасательному спорту прошел в ВКО
- Сборная Казахстана по футзалу уступила команде Узбекистана в товарищеском матче
- Сколько заработали казахстанские бойцы UFC в этом году
- Более 41 тысячи детей бесплатно занимаются спортом в Алматы
- Более 1000 акмолинцев приняли участие в массовом лыжном забеге
- Что происходит с медиа и кино в РК обсудили на научно-практической конференции в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана