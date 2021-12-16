Какие спортивные объекты строятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов рассказал, какие спортивные объекты строятся в мегаполисе и что планируется построить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК отметил, что в 2021 году число спортивных сооружений в городе составляет 3611 единиц различных форм собственности.

«Вместе с тем на сегодня фактическая площадь крытых спортивных сооружений составляет 81 503 квадратных метра, а дефицит - более 30 тысяч квадратных метров. Для его сокращения в текущем году кратно увеличено строительство крытых спортивных объектов. При текущем строительстве пропускная способность составит порядка 10 тысяч человек в сутки», - сказал Рустем Байсеитов.

По его словам, в этом месяце планируется открытие физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных за счет местного бюджета. Это три объекта в Жетысуском районе, в микрорайонах «Кемел», «Айнабулак-2» и «Кулагер».

«Данные объекты будут обеспечивать население занятиями спортом, также в них будут расположены детско-юношеские спортивные школы по различным видам спорта», - отметил спикер.

Рустем Байсеитов добавил, что за счет внебюджетных средств будут сданы два объекта в Бостандыкском и Турксибском районах.

Кроме того, продолжается строительство дополнительно трех физкультурно-оздоровительных комплексов и одного теннисного центра.

«Они строятся в Медеуском районе в микрорайоне «Алатау» (площадь ФОКа - более 7 тысяч кв.м), в Турксибском районе - в микрорайоне «Жас Канат» (площадь ФОКа - более 7 тысяч кв. м), в Алатауском районе - в микрорайоне «Зердели», также там строится теннисный центр на 14 кортов (4 крытых и 10 открытых кортов). В этом комплексе также предусмотрены залы для фитнеса, восстановительных процедур, но основным видом спорта будет большой теннис», - уточнил спикер.

Помимо этого, за счет внебюджетных средств ведется строительство спортивного комплекса в Бостандыкском районе. Завершается строительство центра настольного тенниса в Алатауском районе, ведется ремонт велотрека. В мае был построен теннисный центр на территории КазНУ имени Аль-Фараби. Он функционирует в полном объеме.

Кроме того, в 2022-2024 годы планируется строительство скейт-парка международного уровня и центра скалолазания в Бостандыкском районе на территории Атакента. В скором времени начнется строительство школы спортивной борьбы в Ауэзовском районе, BMX-парка на территории ледового комплекса Halyk Arena и легкоатлетического манежа в Алатауском районе общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

«Мы с нетерпением ждем строительства данных объектов, поскольку они позволят в полном объеме, круглогодично проводить учебно-тренировочные процессы по многим видам спорта: легкая атлетика, виды борьбы и так далее», - сказал глава управления спорта.

Спикер также отметил, что в мегаполисе насчитывается более 2400 открытых спортивных площадок. Ежегодно эта цифра увеличивается. На уже открытых спортплощадках в Алматы акимат организовал бесплатный тренировочный процесс. В рамках программы «Енбек» 42 специалиста-тренера ведут занятия почти для тысячи детей. Планируется, что число тренеров будет увеличено еще на два десятка спортивных наставников.

Кроме того, в шести районных открытых центрах «Жекпе-жек» организован тренировочный процесс 14 тренерами из ДЮСШ.

Р. Байсеитов сообщил, что таким образом реализуется задача привлечь как можно больше детей к спортивному образу жизни. У каждого ребенка сегодня есть возможность бесплатно заниматься, общаться с тренерами, знакомиться с единомышленниками и полезно проводить свободное время.

«Мы продолжили работу по модернизации спортивных зон в 61 школе. Предусмотрено строительство футбольных полей, волейбольных и баскетбольных площадок, воркаут и беговых дорожек. Сегодня показатель обеспеченности школ Алматы спортивными залами и спортинвентарем составляет 100% и является лучшим в стране», - заметил он.

Планируется модернизация спортивного инвентаря в детско-юношеских школах и ремонт существующей инфраструктуры для полноценного тренировочного процесса в ближайшие три года. В том числе ремонт здания Школы высшего спортивного мастерства и запасного поля Центрального стадиона.





Отметим, в Алматы на сегодня более 41 тысячи детей бесплатно занимаются спортом.

https://www.kazinform.kz/ru/bolee-41-tysyachi-detey-besplatno-zanimayutsya-sportom-v-almaty_a3875009