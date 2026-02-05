Какие специалисты остро необходимы дорожно-строительной отрасли Акмолинской области

По словам директора филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов по Акмолинской области» Талгата Кайратхана, на сегодняшний день одним из актуальных вопросов в дорожно-строительной отрасли, влияющим на качество строительства и ремонта автодорог, остается большая потребность в кадрах. Однако реальность такова, что молодежь сейчас выбирает IT-специальности.

— Объемы строительства и ремонта автодорог растут, рынок труда в этой отрасли нуждается в квалифицированных специалистах все больше и больше с каждым годом. Это дорожные мастера, инженеры-строители, инженеры-сметчики, лаборанты, асфальтобетонщики, асфальтоукладчики, автогредеристы, механизаторы, ресайклеры, машинисты спецтехники и много других. Это основные дорожные силы, — отметил спикер.

Для решения проблемы кадрового дефицита центр инициировал акцию «2000 школ», направленную на проведение профориентационной работы в школах и учебных заведениях. Сотрудники центра рассказывают о работе дорожников, преимуществах и перспективах, условиях труда и заработной плате.

— За прошлый год мы провели работу с порядка 120 школами региона. В начале этого года мы подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве с Высшим техническим колледжем города Кокшетау. В рамках сотрудничества мы передали колледжу VR-оборудование «Виртуальный тренажер дорожника» и программное обеспечение для ЭВМ, — добавил Талгат Кайратхан.

В центре надеются, что такие меры повлияют на ситуацию с кадровым дефицитом.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области отремонтируют дороги, которые не обновляли 25 лет.