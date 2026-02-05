Какие специалисты остро необходимы дорожно-строительной отрасли Акмолинской области
Для решения проблемы кадрового дефицита в дорожно-строительной отрасли в стране инициирована акция «2000 школ», передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам директора филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов по Акмолинской области» Талгата Кайратхана, на сегодняшний день одним из актуальных вопросов в дорожно-строительной отрасли, влияющим на качество строительства и ремонта автодорог, остается большая потребность в кадрах. Однако реальность такова, что молодежь сейчас выбирает IT-специальности.
— Объемы строительства и ремонта автодорог растут, рынок труда в этой отрасли нуждается в квалифицированных специалистах все больше и больше с каждым годом. Это дорожные мастера, инженеры-строители, инженеры-сметчики, лаборанты, асфальтобетонщики, асфальтоукладчики, автогредеристы, механизаторы, ресайклеры, машинисты спецтехники и много других. Это основные дорожные силы, — отметил спикер.
Для решения проблемы кадрового дефицита центр инициировал акцию «2000 школ», направленную на проведение профориентационной работы в школах и учебных заведениях. Сотрудники центра рассказывают о работе дорожников, преимуществах и перспективах, условиях труда и заработной плате.
— За прошлый год мы провели работу с порядка 120 школами региона. В начале этого года мы подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве с Высшим техническим колледжем города Кокшетау. В рамках сотрудничества мы передали колледжу VR-оборудование «Виртуальный тренажер дорожника» и программное обеспечение для ЭВМ, — добавил Талгат Кайратхан.
В центре надеются, что такие меры повлияют на ситуацию с кадровым дефицитом.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области отремонтируют дороги, которые не обновляли 25 лет.