РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:56, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Какие специалисты остро необходимы дорожно-строительной отрасли Акмолинской области

    Для решения проблемы кадрового дефицита в дорожно-строительной отрасли в стране инициирована акция «2000 школ», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В области Жетысу завершена реконструкция автодороги «Сарыозек — Коктал»
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    По словам директора филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов по Акмолинской области» Талгата Кайратхана, на сегодняшний день одним из актуальных вопросов в дорожно-строительной отрасли, влияющим на качество строительства и ремонта автодорог, остается большая потребность в кадрах. Однако реальность такова, что молодежь сейчас выбирает IT-специальности.

    — Объемы строительства и ремонта автодорог растут, рынок труда в этой отрасли нуждается в квалифицированных специалистах все больше и больше с каждым годом. Это дорожные мастера, инженеры-строители, инженеры-сметчики, лаборанты, асфальтобетонщики, асфальтоукладчики, автогредеристы, механизаторы, ресайклеры, машинисты спецтехники и много других. Это основные дорожные силы, — отметил спикер.

    Для решения проблемы кадрового дефицита центр инициировал акцию «2000 школ», направленную на проведение профориентационной работы в школах и учебных заведениях. Сотрудники центра рассказывают о работе дорожников, преимуществах и перспективах, условиях труда и заработной плате.

    — За прошлый год мы провели работу с порядка 120 школами региона. В начале этого года мы подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве с Высшим техническим колледжем города Кокшетау. В рамках сотрудничества мы передали колледжу VR-оборудование «Виртуальный тренажер дорожника» и программное обеспечение для ЭВМ, — добавил Талгат Кайратхан.

    В центре надеются, что такие меры повлияют на ситуацию с кадровым дефицитом.

    Ранее сообщалось, что в Акмолинской области отремонтируют дороги, которые не обновляли 25 лет.

    Теги:
    Дороги Строительство Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают