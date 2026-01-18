В Акмолинской области отремонтируют дороги, которые не обновляли 25 лет

— Владимир Захарович, с какими итогами в сфере строительства автодорог область завершила 2025 год?

— В 2025 году на строительство и ремонт автодорог республиканского и местного значения было направлено 121 млрд тенге. Это позволило построить и отремонтировать порядка 900 километров дорог. Но главное даже не в цифрах. Впервые за долгое время мы целенаправленно занялись участками, которые не ремонтировались по 15–25 лет. Это дороги третьей и четвертой категорий, не автобаны, но жизненно важные для населения.

— О каких дорогах идет речь?

— Это участки Астана–Коргалжын, Кокшетау–Рузаевка, Макинск–Аксу–Торгай, Жезказган–Петропавловск, Кокшетау–Зеренда, Кокшетау–Омск. Многие из них находились в таком состоянии, что люди справедливо задавались вопросом: когда там вообще в последний раз был ремонт? Если раньше упор делался на магистрали с высокой интенсивностью движения, то сейчас мы реагируем именно на запросы населения по «забытым» дорогам.

Также проведена работа по устройству и обновлению освещения протяженностью более 15 км вдоль населенных пунктов Щучинск, Коянды, Акмол, Караоткель, Жибек Жолы, Талапкер и Айдарлы, устроены новые светофорные объекты в районе населенных пунктов Талапкер и Караоткель.

По автодорогам местного значения в рамках предусмотренных средств в размере 73,9 млрд тенге реализовано 130 проектов, построено и отремонтировано 510 км, в том числе более 200 км улично-дорожной сети в 57 населенных пунктах области.

По автомобильным дорогам областного и районного значения ремонтом были охвачены основные автодороги: Жаксы-Державинск, Новый Колутон-Акколь-Азат-Минское (участок Азат-Минское), Еркиншилик-Каратал, Бабатай-Волгодоновка-Береке-Булаксай, Атбасар-Сочинское, пподъезд к с. Берсуат, Щучинск-Николаевка, Новочеркаское-Егиндыколь-Кайнарское и другие.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Можно ли сказать, что проблему таких участков удалось закрыть полностью?

— Нет, часть проектов перешла на 2026 год. Но в целом дороги республиканского значения приведены в нормативное состояние. Остались отдельные сложные участки: тот же Макинск–Аксу–Торгай или Кокшетау–Зеренда, которые мы обязательно «добьем».

— Что изменится в 2026 году? Продолжатся ли эти ремонты?

— Да, в 2026 году будет продолжена реализация начатых проектов по ремонту автодорог республиканского и местного значения, таких как Кокшетау-Зеренда, Жаксы-Чистополье, Макинск-Аксу-Торгай, Жаксы-Державинск, Еркиншилик-Каратал, Бабатай-Волгодоновка-Береке-Булаксай, Жалтыр-Макинск, Бузулук-Алматинский, Акколь-Азат-Новорыбинка, Кокшетау-Рузаевка-Васильковка-Кокшетау-Петропавловск (участок села Садовое до села Красный Яр), Щучинск-Николаевка, подъезд к селу Молодежное, Кудукагаш-Макинка, Есиль-Свободное-Раздольное, Еленовка-Чистополье-Есиль, Щучинск-Зеренда-Веденовка и др.

— Как много средств выделено на ремонт автодорог на 2026 год?

— На местную сеть на начало года предусмотрено около 17 млрд тенге. Это очень мало и гораздо меньше прошлого года. Но мы не ограничиваемся этой цифрой. Опыт показывает, что в течение года финансирование увеличивается за счет республиканских программ, в том числе через «КазАвтоЖол».

— Этого хватит, чтобы завершить все начатые проекты?

— К сожалению, нет. Ремонт дорог — дорогое удовольствие. И основная проблема отрасли сегодня — нехватка финансирования. Именно поэтому акимом области поставлена задача — не начинать новые проекты, пока не завершены старые. Исключения возможны, но только там, где есть острая социальная необходимость.

— В обществе часто звучит слово «долгострой». Есть ли такие примеры в дорожной сфере?

— Конечно. Например, улично-дорожная сеть города Косшы. Один из проектов там стоит около 13 млрд тенге, потому что это уже городской стандарт: тротуары, ливневая канализация, освещение, подъезды к домам. Сразу 13 млрд нам никто не выделит. В прошлом году условно дали нам 4 млрд туда, в 2024 году было 2 млрд. Такие проекты невозможно завершить за один год, средства выделяются поэтапно. И это нормальная практика.

— Ранее Вы говорили о задаче довести долю нормативного состояния местных дорог до 95% к 2029 году. Реально ли это?

— Сегодня мы уже имеем более 80% дорог местного значения в нормативном состоянии. При стабильном и своевременном финансировании 95% — абсолютно достижимый показатель.

— Почему вопрос с финансированием остается таким острым?

— Потому что бюджет нерезиновый. Глава государства прямо говорил о необходимости расставлять приоритеты. За последние 10 лет в регионе в дороги было вложено очень много средств, и основные магистрали мы более-менее привели в порядок. Теперь важна роль районов. Они должны зарабатывать, привлекать инвесторов и самостоятельно определять приоритеты.

— Кто сегодня отвечает за контроль качества дорожных работ?

— По республиканским дорогам за этим следит «КазАвтоЖол», по областным — наше управление, по районным и улицам населенных пунктов — акиматы. Плюс Национальный центр качества дорожных активов, который сопровождает проект от начала до конца и выдает итоговое заключение. В этом году только на их услуги предусмотрено около 100 млн тенге. Средства также будут выделять акиматы районов.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— После паводков 2025 года обнажилось много проблем, связанных с дорогами и мостами. Ситуацию удалось стабилизировать?

— Проблемы есть, и в течение одного года их не решить. В паводковый период у нас было зафиксировано 118 переливов, размыто порядка 20 км дорог. Все они восстановлены отсыпкой или установкой водопропускных труб. Но есть пять мостов, которые требуют капитального ремонта или нового строительства. В прошлом году мы построили мост на 19-м км автодороги Атбасар-Сочинское, благодаря этому пять населенных пунктов смогут беспрепятственно передвигаться в паводковый период. Последние 5-6 лет они сильно страдали, в паводковый период около двух-трех недель они оставались без проезда, там постоянно дежурила лодка. Сейчас этот вопрос закрыт. Вообще в целом мы ежегодно строим по 1-2 моста.

— Один из самых обсуждаемых — мост через Ишим в районе села Кийма. Что с ним?

— Это сложный объект. Огромный мост на 300 км! Старый мост не подлежит ремонту, он будет полностью снесен. На его месте появится новый. У старого моста пострадали первые две опоры. И чтобы в весенний период люди могли спокойно ездить через реку, мы эти две аварийные опоры сейчас сносим и делаем насыпь, соединяя с той частью моста, которая находится в более-менее хорошем состоянии. Отсыпать объездную дорогу смысла нет, ее весной просто смоет. А так у нас весной будет беспрепятственный проезд и для людей, и для техники на посевную кампанию. Параллельно мы будем строить рядом новый мост. Единственное — все опять-таки будет зависеть от финансирования. А стоит он около 5,8 млрд тенге. В прошлом году мы уже заказали балки. Сейчас готовим заявки, скорее всего, будем просить средства из резерва Правительства. Сразу скажу, что за один год этот мост мы не построим. Во-первых, это финансирование, во-вторых, работа тяжелая и кропотливая. Если все будет хорошо, то завершим объект в следующем году. А после старый мост мы разберем.

— Отдельная тема — железнодорожные вокзалы. В области сразу 16 из них реконструируют. Как продвигаются работы?

— Это наибольшее количество ремонтируемых вокзалов по стране. Объем выполнения строительно-монтажных работ составляет 83%. По шести вокзалам выполнено более 80% работ, по десяти есть отставание. Так, в Атбасаре работы выполнены лишь на 9%. Основная причина отставания — возраст зданий: многие построены в 30–50-х годах прошлого века, и по итогам экспертиз девять вокзалов пришлось полностью снести и строить заново.

— Когда пассажиры увидят результат?

— В этом году планируем завершить строительно-монтажные работы на всех объектах. Обновляются залы ожидания, кассы, инженерные сети, внедряются системы видеонаблюдения и навигации. В Кокшетау и на курорте Боровое появятся лифты, а в Кокшетау еще и эскалаторы. Важно, что все вокзалы адаптируются для маломобильных граждан. Пока же везде установлены утепленные, отапливаемые модули с освещением и санитарными условиями. Мы понимаем, что ремонт — это всегда неудобства, но делаем все, чтобы они были минимальными.

Ранее сообщалось, почему проект по разгрузке дорог Атырау продлен еще на год.