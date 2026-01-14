Почему проект по разгрузке дорог Атырау продлен еще на год

По его словам, до конца текущего года предполагается открыть для движения 11-километровый участок автодороги от трассы «Атырау — Доссор» до реки Жайык (Урал), а также транспортную развязку на пересечении направлений «Атырау — Астрахань» и «Атырау — Уральск». В то же время строительство моста через реку Жайык и подъездных путей к нему, согласно обновлённым планам, будет завершено к концу 2027 года.

Общая протяжённость северной объездной дороги составляет 27,5 километра. Изначально предполагалось завершить все работы в 2024 году. Однако в 2025 году в связи с необходимостью внесения изменений в проект мостовых сооружений срок реализации был перенесён на 2026 год.

Реализация проекта направлена на существенное улучшение транспортной инфраструктуры Атырау. В частности, новая дорога позволит разгрузить внутригородское движение, сократить количество автомобильных заторов, уменьшить поток транзитного транспорта, проходящего через город, а также положительно повлияет на экологическую обстановку.

— Строительство северной объездной дороги осуществляется в три этапа. Первый этап — участок от автодороги «Атырау — Доссор» до реки Жайык. Второй этап — транспортная развязка на пересечении трасс «Атырау — Астрахань» и «Атырау — Уральск». Третий этап — мост через реку Жайык и подъездные дороги к нему. В 2026 году мы намерены полностью завершить реализацию первых двух этапов, — отметил Ардак Кайреденов.

Кроме того, директор филиала подчеркнул, что все материалы, используемые при строительстве дороги, проходят строгий контроль качества. По его словам, проверка осуществляется с момента поступления материалов на объект и продолжается после завершения строительных работ. На выполненные работы предусмотрен гарантийный срок продолжительностью 2 года.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству нижнего слоя основания дороги на участке протяжённостью 12,15 километра. Оставшиеся 14,85 километра запланированы к выполнению на последующих этапах. Работы по устройству верхнего слоя основания также проведены частично: из общей протяжённости 27 километров завершено 9,87 километра, при этом 17,13 километра остаются невыполненными. По состоянию на текущую дату работы по укладке верхнего и нижнего слоёв асфальтобетонного покрытия ещё не начаты.

Напомним, строительство северной объездной дороги в Атырау началось в июле 2023 года. На реализацию данного проекта Европейским банком реконструкции и развития было выделено 28 млрд тенге. В рамках проекта предусмотрено строительство мостов через реки Жайык и Караозек, а также возведение транспортных развязок на пересечениях автодорог «Атырау — Астрахань», «Атырау — Актобе» и «Атырау — Индербор».