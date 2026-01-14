Почему проект по разгрузке дорог Атырау продлен еще на год
В 2026 году планируется полностью завершить и ввести в эксплуатацию два участка северной объездной дороги города Атырау. Об этом сообщил директор Атырауского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Ардак Кайреденов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, до конца текущего года предполагается открыть для движения 11-километровый участок автодороги от трассы «Атырау — Доссор» до реки Жайык (Урал), а также транспортную развязку на пересечении направлений «Атырау — Астрахань» и «Атырау — Уральск». В то же время строительство моста через реку Жайык и подъездных путей к нему, согласно обновлённым планам, будет завершено к концу 2027 года.
Общая протяжённость северной объездной дороги составляет 27,5 километра. Изначально предполагалось завершить все работы в 2024 году. Однако в 2025 году в связи с необходимостью внесения изменений в проект мостовых сооружений срок реализации был перенесён на 2026 год.
Реализация проекта направлена на существенное улучшение транспортной инфраструктуры Атырау. В частности, новая дорога позволит разгрузить внутригородское движение, сократить количество автомобильных заторов, уменьшить поток транзитного транспорта, проходящего через город, а также положительно повлияет на экологическую обстановку.
— Строительство северной объездной дороги осуществляется в три этапа. Первый этап — участок от автодороги «Атырау — Доссор» до реки Жайык. Второй этап — транспортная развязка на пересечении трасс «Атырау — Астрахань» и «Атырау — Уральск». Третий этап — мост через реку Жайык и подъездные дороги к нему. В 2026 году мы намерены полностью завершить реализацию первых двух этапов, — отметил Ардак Кайреденов.
Кроме того, директор филиала подчеркнул, что все материалы, используемые при строительстве дороги, проходят строгий контроль качества. По его словам, проверка осуществляется с момента поступления материалов на объект и продолжается после завершения строительных работ. На выполненные работы предусмотрен гарантийный срок продолжительностью 2 года.
На сегодняшний день выполнены работы по устройству нижнего слоя основания дороги на участке протяжённостью 12,15 километра. Оставшиеся 14,85 километра запланированы к выполнению на последующих этапах. Работы по устройству верхнего слоя основания также проведены частично: из общей протяжённости 27 километров завершено 9,87 километра, при этом 17,13 километра остаются невыполненными. По состоянию на текущую дату работы по укладке верхнего и нижнего слоёв асфальтобетонного покрытия ещё не начаты.
Напомним, строительство северной объездной дороги в Атырау началось в июле 2023 года. На реализацию данного проекта Европейским банком реконструкции и развития было выделено 28 млрд тенге. В рамках проекта предусмотрено строительство мостов через реки Жайык и Караозек, а также возведение транспортных развязок на пересечениях автодорог «Атырау — Астрахань», «Атырау — Актобе» и «Атырау — Индербор».