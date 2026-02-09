Какие редакционные и стилистические правки были внесены в проект новой Конституции

По его словам, рабочие группы принимают необходимые меры с целью оптимизации формулировок правовых норм и обеспечения их понятности для широкого круга граждан. Особое внимание уделяется обеспечению терминологической и семантической единообразности.

Таким образом, на основе предложений, поступивших от специалистов Правительства, Парламента и Администрации Президента, а также редакционной и терминологической рабочих групп Комиссии, Международного общества «Қазақ тілі» и лингвистов, привлеченных к работе над проектом текста нового Основного закона, были внесены редакционные и стилистические правки.

— В частности, в преамбуле формулировка «сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой степи» была изменена на «сохраняя преемственность многотысячелетней истории Великой степи». Кроме того, по всему тексту проекта неоднократно используется термин «неприкосновенность», который в казахском языке передается как «қол сұқпау» и «қол сұғылмаушылық», — отметил Нурмуханов.

Ранее заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов сообщил, что на рассмотрение Комиссии поступили предложения о закреплении волонтерской деятельности на конституционном уровне.