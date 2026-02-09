РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:37, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Какие редакционные и стилистические правки были внесены в проект новой Конституции

    Работа по совершенствованию текстов проекта новой Конституции на государственном и русском языках ведется на постоянной основе, отметил заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституция
    Фото: egemen.kz

    По его словам, рабочие группы принимают необходимые меры с целью оптимизации формулировок правовых норм и обеспечения их понятности для широкого круга граждан. Особое внимание уделяется обеспечению терминологической и семантической единообразности.

    Таким образом, на основе предложений, поступивших от специалистов Правительства, Парламента и Администрации Президента, а также редакционной и терминологической рабочих групп Комиссии, Международного общества «Қазақ тілі» и лингвистов, привлеченных к работе над проектом текста нового Основного закона, были внесены редакционные и стилистические правки.

    — В частности, в преамбуле формулировка «сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой степи» была изменена на «сохраняя преемственность многотысячелетней истории Великой степи». Кроме того, по всему тексту проекта неоднократно используется термин «неприкосновенность», который в казахском языке передается как «қол сұқпау» и «қол сұғылмаушылық», — отметил Нурмуханов.

    Ранее заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов сообщил, что на рассмотрение Комиссии поступили предложения о закреплении волонтерской деятельности на конституционном уровне. 

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают