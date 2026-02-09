РУ
    16:18, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Волонтерская деятельность будет закреплена на конституционном уровне в Казахстане

    Комиссия по конституционной реформе поддержала предложение о закреплении волонтерской деятельности в Основном законе страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бахыт Нурмуханов
    Фото: Конституционный суд

    Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов, на рассмотрение Комиссии поступили предложения о закреплении волонтерской деятельности на конституционном уровне. 

    — С учетом наличия Закона «О волонтерской деятельности», а также значимости безвозмездной добровольной помощи граждан нуждающимся и ее важной роли в защите окружающей среды, данное предложение было поддержано, — сказал он. 

    Так, в проект статьи 31, пункт 2, внесено дополнение о том, что в Республике Казахстан поддерживаются добровольное социальное страхование, иные виды социального обеспечения, волонтерская деятельность и благотворительность.

    По мнению инициаторов, эта идея логично дополняет другие положения проекта, в особенности преамбулу и основные принципы деятельности Республики Казахстан.

    Напомним, 31 января Конституционной комиссией опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.

    Теги:
    Конституция Конституционная реформа Волонтеры
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
