Волонтерская деятельность будет закреплена на конституционном уровне в Казахстане

Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов, на рассмотрение Комиссии поступили предложения о закреплении волонтерской деятельности на конституционном уровне.

— С учетом наличия Закона «О волонтерской деятельности», а также значимости безвозмездной добровольной помощи граждан нуждающимся и ее важной роли в защите окружающей среды, данное предложение было поддержано, — сказал он.

Так, в проект статьи 31, пункт 2, внесено дополнение о том, что в Республике Казахстан поддерживаются добровольное социальное страхование, иные виды социального обеспечения, волонтерская деятельность и благотворительность.

По мнению инициаторов, эта идея логично дополняет другие положения проекта, в особенности преамбулу и основные принципы деятельности Республики Казахстан.

Напомним, 31 января Конституционной комиссией опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.