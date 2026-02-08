РУ
    21:00, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Какие предложения вносятся на заседаниях Конституционной комиссии — Максим Рожин

    Телеканал Jibek Joly продолжает обсуждение Конституционной реформы. Депутат Мажилиса Парламента РК, член Конституционной комиссии Максим Рожин рассказал, какие актуальные вопросы и предложения обсуждаются на заседаниях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие предложения вносятся на заседаниях конституционной комиссии — Максим Рожин
    Фото: Jibek Joly

    По словам депутата, до сегодняшнего дня от граждан поступило более 4 тысяч предложений касательно Конституционной реформы.

    — Большая часть поступающих предложений касается социальной ситуации: много обращаются по поводу образования, медицины, общей социальной справедливости в стране. Также много предложений, касающихся местной инфраструктуры, местного самоуправления или механизмов государственного управления. В дальнейшем мы будем вносить просьбы каждого гражданина в сравнительную таблицу, работать по каждой просьбе. То есть, если поступило более 4 тысяч предложений, не следует думать, что некоторые останутся без внимания. Потому что каждым предложением рабочие группы будут заниматься отдельно, — сказал М. Рожин.

    Депутат выступал на заседаниях Конституционной комиссии с инициативами, касающимися прав рабочих профессий. Потому что местной исполнительной власти не удается создать одинаковые условия для граждан, относящихся к одним и тем же категориям.

    — Пока не будут учтены все предложения граждан, комиссия не закончит свою работу. Потому что есть прямое поручение Президента. Во-вторых, работа комиссии не завершается на трехчасовом заседании в прямом эфире. Уже сейчас комиссия проводит экспертные работы между закрытыми рабочими группами, — сказал мажилисмен.

    Вместе с тем, член Конституционной комиссии напомнил, что он предложил повысить статус Халық Кеңесі и предоставить ему возможность вносить предложения по законодательству, внутренней политике и проведению референдума.

    — Многие годы мы работали для того, чтобы методом делиберативной демократии, то есть, основываясь на решениях, принятых в результате общественного обсуждения, произвести большие изменения. Хорошим примером этого стал Национальный совет. Благодаря Национальному совету, по предложениям граждан были решены многие наболевшие вопросы в стране. Некоторые из них нашли отражение в законодательстве. Затем Национальный совет нашел свое продолжение в консультативном совещательном органе под названием Құрылтай. На этой площадке также были приняты около 26 законов по инициативе граждан. Их них 10 сейчас рассматриваются в Парламенте. Планируется собрать опыт этих двух консультативных совещательных органов, добавить мировой опыт и создать Халық Кеңесі, — сказал Максим Рожин.

    Напомним, следующее заседание Конституционной комиссии состоится 9 февраля.

