Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 9 февраля

Азимова отметила, что члены Конституционной комиссии внимательно изучают каждое поступающее от граждан предложение, все инициативы всесторонне обсуждаются и проходят профессиональную оценку.

— На каждом заседании мы заслушиваем вопросы, поднимаемые членами комиссии. Как вы видите, все предложенные инициативы учитываются в процессе совершенствования проекта новой Конституции. Сегодня Бакыт Нурмуханов представил конкретные предложения. Вы ознакомились со сводной таблицей. Предлагаю и в дальнейшем на следующих заседаниях делать доклады в таком же формате. С учетом сегодняшних предложений прошу подготовить и представить сводную таблицу к следующему заседанию комиссии, — сказала глава Комиссии.

По ее словам, после заседания Комиссии к работе приступит рабочая группа, которая обеспечит терминологическую унификацию.

Следующее заседание запланировано на понедельник, 9 февраля.

Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.