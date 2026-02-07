Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 9 февраля
9 февраля пройдет очередное заседание Комиссии по конституционной реформе. Об этом сообщила председатель Конституционной комиссии Эльвира Азимова, передает корреспондент агентства Kazinform.
Азимова отметила, что члены Конституционной комиссии внимательно изучают каждое поступающее от граждан предложение, все инициативы всесторонне обсуждаются и проходят профессиональную оценку.
— На каждом заседании мы заслушиваем вопросы, поднимаемые членами комиссии. Как вы видите, все предложенные инициативы учитываются в процессе совершенствования проекта новой Конституции. Сегодня Бакыт Нурмуханов представил конкретные предложения. Вы ознакомились со сводной таблицей. Предлагаю и в дальнейшем на следующих заседаниях делать доклады в таком же формате. С учетом сегодняшних предложений прошу подготовить и представить сводную таблицу к следующему заседанию комиссии, — сказала глава Комиссии.
По ее словам, после заседания Комиссии к работе приступит рабочая группа, которая обеспечит терминологическую унификацию.
Следующее заседание запланировано на понедельник, 9 февраля.
Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.