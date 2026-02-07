РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:11, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 9 февраля

    9 февраля пройдет очередное заседание Комиссии по конституционной реформе. Об этом сообщила председатель Конституционной комиссии Эльвира Азимова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    председатель комиссии и Конституционного суда Эльвира Азимова
    Кадр из видеотрансляции

    Азимова отметила, что члены Конституционной комиссии внимательно изучают каждое поступающее от граждан предложение, все инициативы всесторонне обсуждаются и проходят профессиональную оценку.

    — На каждом заседании мы заслушиваем вопросы, поднимаемые членами комиссии. Как вы видите, все предложенные инициативы учитываются в процессе совершенствования проекта новой Конституции. Сегодня Бакыт Нурмуханов представил конкретные предложения. Вы ознакомились со сводной таблицей. Предлагаю и в дальнейшем на следующих заседаниях делать доклады в таком же формате. С учетом сегодняшних предложений прошу подготовить и представить сводную таблицу к следующему заседанию комиссии, — сказала глава Комиссии.

    По ее словам, после заседания Комиссии к работе приступит рабочая группа, которая обеспечит терминологическую унификацию.

    Следующее заседание запланировано на понедельник, 9 февраля.

    Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.

    Теги:
    Конституция Казахстан Общество Конституционная реформа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
