Какие права получила оппозиция в Курултае

В регламенте Курултая закрепили статус парламентского большинства и оппозиции. Документ депутаты приняли на пленарном заседании, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно регламенту, парламентским большинством в Курултае признается политическая партия, получившая наибольшее число депутатских мандатов. В первом созыве это партия «Әділет», которую представляют 110 из 145 депутатов.

Парламентскую оппозицию могут образовывать одна или несколько политических партий, представленных в Курултае и не входящих в большинство. Как правило, такие партии занимают отличную от большинства позицию по социально-экономическим и общественно-политическим вопросам.

Отметим, в Курултае первого созыва сформированы фракции еще четырех партий: «Ауыл» получила 10 мандатов, Respublica — девять, партия «Ак жол» и ОСДП — по восемь.

В регламенте также подчеркивается, что по отдельным вопросам парламентская оппозиция вправе поддерживать позицию большинства.

Принадлежность депутатов к парламентской оппозиции определяется соответствующими фракциями при их регистрации.

Подробнее об этом рассказала депутат Снежанна Имашева.

— Политические партии, представленные в Курултае и не входящие в большинство, могут образовывать парламентскую оппозицию, — подчеркнула она, выступая с докладом о регламенте Курултая.

По ее словам, закрепление статуса оппозиции в регламенте не только декларирует ее положение, но и предусматривает ряд процедурных гарантий.

— Оппозиция вправе не менее одного раза в течение сессии инициировать проведение слушаний. Кроме того, она вправе не менее двух раз за сессию определять повестку дня правительственного часа. Предусматривается также представительство оппозиции в руководстве постоянных комитетов. Это создает институциональные возможности не только для представления альтернативной позиции, но и для ее реального включения в парламентскую повестку, — пояснила депутат.

Напомним, семь из восьми комитетов нового законодательного органа возглавили депутаты от партии большинства — «Әділет». Пост председателя Комитета по аграрным вопросам занял Серик Егизбаев от партии «Ауыл».

Ранее Kazinform сообщал, что депутаты избрали председателей комитетов Курултая.

Также депутаты приняли регламент Курултая, определяющий порядок организации его работы, проведения заседаний, слушаний и правительственных часов, а также законодательного процесса и деятельности депутатских объединений.

Кроме того, депутаты утвердили, по каким дням будет заседать Курултай.

В регламенте также определен порядок принятия законов в трех чтениях. Подробнее о каждом этапе и о том, что произойдет, если Президент вернет принятый закон с возражениями, читайте здесь.