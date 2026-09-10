Курултай будет рассматривать законопроекты в трех чтениях

Проекты законов в Курултае будут рассматривать в трех чтениях. Как будет проходить каждый из этапов и что произойдет, если Президент вернет принятый закон с возражениями – в материале корреспондента агентства Kazinform.

Новый порядок закреплен в регламенте Курултая, который депутаты утвердили на пленарном заседании. Согласно документу, депутаты будут рассматривать законопроекты в трех чтениях.

Исключение предусмотрено для законопроектов о ратификации и денонсации международных договоров — их рассмотрят в двух чтениях.

Первое чтение

В первом чтении депутаты будут обсуждать концепцию законопроекта: его цели, задачи и основные положения, соответствие государственной политике, а также возможные социально-экономические, правовые, экологические и другие последствия.

После доклада инициатора депутаты смогут задать вопросы, затем руководитель рабочей группы представит заключение головного комитета и откроются прения. По итогам Курултай сможет одобрить проект в первом чтении, вернуть его на доработку либо отклонить.

Второе чтение

После первого чтения депутаты, постоянные комитеты и партийные фракции смогут вносить поправки. Их сведут в сравнительную таблицу. Поправки, которые сокращают доходы государства или увеличивают его расходы, смогут включить в нее только при положительном заключении Правительства.

Во втором чтении Курултай сосредоточится уже на предложенных поправках. Депутаты смогут задавать вопросы, однако прения, как правило, проводиться не будут. По итогам законопроект могут одобрить во втором чтении, отправить на доработку или отклонить.

Третье чтение

Третье чтение, как правило, должно состояться не позднее 15 рабочих дней после второго, без учета времени между сессиями.

После второго чтения существенно менять содержание законопроекта уже нельзя. Рабочая группа сможет вносить только поправки, необходимые для приведения текста в соответствие с Конституцией и другими законами, устранения пробелов и противоречий, соблюдения юридической техники, а также обеспечения соответствия текстов на казахском и русском языках.

В третьем чтении депутаты рассмотрят только письменные поправки, включенные в сравнительную таблицу головного комитета. Вопросы докладчику задавать уже не будут, прения также не предусмотрены. После этого Курултай примет закон, вернет проект на доработку либо отклонит его.

Что происходит после принятия закона

Принятый Курултаем закон в течение десяти дней направляется Президенту. Глава государства должен в течение месяца подписать и обнародовать его либо вернуть закон целиком или отдельные его статьи на повторное обсуждение и голосование.

Если Президент вернет закон с возражениями, Курултай должен повторно рассмотреть их в течение месяца. Для преодоления возражений потребуется не менее двух третей голосов от общего числа депутатов, а по конституционным законам — не менее трех четвертей.

Если Курултай преодолеет возражения, Президент должен подписать закон в течение месяца. Если необходимого количества голосов не наберется, закон будет считаться непринятым либо принятым в редакции, предложенной Президентом.

Напомним, депутаты приняли Регламент Курултая, определяющий порядок организации его работы, проведения заседаний, слушаний и правительственных часов, а также законодательного процесса и деятельности депутатских объединений.

Ранее депутаты также утвердили, по каким дням будет заседать Курултай.