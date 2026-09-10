Депутаты приняли Регламент Курултая, определяющий порядок организации его работы, проведения заседаний, слушаний и правительственных часов, а также законодательного процесса и деятельности депутатских объединений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект Регламента на заседании представила депутат Снежанна Имашева. По ее словам, всего проект состоит из 31 главы и 310 пунктов.

Организация работы Курултая

Основной формой деятельности Курултая являются его сессии. Очередная сессия проводится один раз в год — с первого рабочего дня сентября по последний рабочий день июня.

В период между очередными сессиями депутаты осуществляют свои полномочия: реализуют право законодательной инициативы, готовят поправки в законы, работают с избирателями. Для выезда в регионы депутатам предоставляется до десяти календарных дней, такие выезды должны осуществляться не менее двух раз за сессию.

Заседания Курултая, как правило, проводятся по средам и четвергам, слушания — по пятницам, правительственные часы — по понедельникам. Заседание правомочно при присутствии не менее двух третей от общего числа депутатов — то есть не менее 97 депутатов.

Основным принципом остается открытость работы Курултая. Заседания являются открытыми, предусматривается их трансляция. Вместе с тем в предусмотренных случаях могут проводиться закрытые заседания с соблюдением требований по защите информации ограниченного доступа.

Законодательный процесс

Проект подробно регулирует весь путь законопроекта — от его внесения в Курултай до принятия закона. Право законодательной инициативы реализуется исключительно в Курултае.

После регистрации законопроект направляется Бюро в головной комитет, который формирует рабочую группу и организует его дальнейшую проработку.

Рассмотрение проекта закона проходит в трех чтениях. Исключение составляют законы о ратификации или денонсации международного договора. Эти проекты рассматриваются в двух чтениях.

В первом чтении обсуждаются цели, задачи, основные положения и возможные социально — экономические, правовые и иные последствия в случае его принятия. После первого чтения проводится детальная работа над поправками. Они обобщаются рабочей группой и головным комитетом в сравнительной таблице.

Во втором чтении рассматриваются поправки к проекту закона, внесенные в рабочую группу или головной комитет.

Третье чтение завершает законодательную процедуру в Курултае. На этой стадии рассматриваются только те поправки, которые направлены на приведение проекта закона в соответствие с Конституцией и иным законодательством РК, правилами юридической техники, на устранение внутренних противоречий и замечаний редакционного характера.

Поправки, меняющие правовое содержание проекта, одобренного во втором чтении, не рассматриваются.

Отдельно урегулирована работа с поправками. Проект определяет порядок их внесения депутатами, комитетами и фракциями, порядок подготовки сравнительных таблиц, рассмотрения поправок рабочей группой и головным комитетом.

Предусматривается также специальный порядок рассмотрения предложений Правительства к законопроектам, уже находящимся в Курултае. Комитет должен рассмотреть предложения, а по итогам принять решение включать их в сравнительную таблицу или нет.

Проект закона может быть отозван субъектом законодательной инициативы на любой стадии его рассмотрения.

Регламентом также урегулирован порядок принятия актов, не носящих законодательного характера. К ним относятся обращения, декларации и заявления.

Вместе с тем, Регламент определяет порядок реализации полномочий Курултая по даче согласия Президенту на назначение должностных лиц, предусмотренных Конституцией, избранию и освобождению от должности судей Верховного Суда, а также лишению неприкосновенности судей Конституционного Суда и Верховного Суда.

Устанавливаются процедуры внесения и рассмотрения соответствующих представлений и кандидатур, их обсуждения, голосования и принятия решений Курултая.

Комитеты, комиссии и Бюро Курултая

Рабочими органами Курултая являются постоянные комитеты и комиссии. Комитеты образуются для ведения законопроектной работы и подготовки вопросов, относящихся к ведению Курултая.

Координационным органом является Бюро Курултая. Его возглавляет Председатель Курултая. В состав Бюро входят заместители Председателя, председатели постоянных комитетов и руководители фракций политических партий.

Бюро решает прежде всего организационные вопросы: определяет головные комитеты по законопроектам, формирует проекты повестки дня, координирует деятельность рабочих органов, принимает решения о проведении слушаний и правительственных часов. То есть Бюро должно обеспечивает организационную связанность всей работы Курултая.

Формы парламентского контроля

Значительный блок Регламента посвящен взаимодействию Курултая с Конституционным Судом, Правительством и Қазақстан Халық Кеңесі, включая процедуры рассмотрения вопросов, определенных Конституцией и законами.

Предусмотрено проведение слушаний Құрылтая по наиболее значимым вопросам, относящимся к его компетенции.

Важным инструментом парламентского контроля является правительственный час. В его рамках депутаты заслушивают представителя Правительства, после чего следует содоклад головного комитета, вопросы депутатов и обсуждение. По итогам принимаются рекомендации.

Регламентирован институт депутатского запроса. Депутат вправе обращаться с запросами к Премьер-Министру, членам Правительства, руководителям ряда других государственных органов и акимам регионов.

Ответ на депутатский запрос должен быть дан в срок не более одного месяца. По требованию депутата ответ может быть оглашен непосредственно на заседании Курултая с возможностью задать вопросы и провести обсуждение.

Гарантии парламентской оппозиции

Отдельная глава посвящена статусу парламентского большинства и оппозиции.

Большинством признается политическая партия, получившая наибольшее число депутатских мандатов.

Политические партии, представленные в Курултае и не входящие в большинство, могут образовывать парламентскую оппозицию.

Регламент не ограничивается декларативным закреплением этого статуса, а предусматривает конкретные процедурные гарантии.

Оппозиция вправе не менее одного раза в течение сессии инициировать проведение слушаний. Кроме того, она вправе не менее двух раз за сессию определять повестку дня правительственного часа. Предусматривается также представительство оппозиции в руководстве постоянных комитетов.

Статус депутата и депутатские объединения

Отдельный раздел посвящен правовому положению депутатов. Регламент определяет порядок принесения присяги, осуществления депутатских полномочий, работы с избирателями, участия в заседаниях и рабочих органах.

Предусмотрены две основные формы депутатских объединений: фракции политических партий и депутатские группы. Фракция представляет соответствующую политическую партию.

Депутатская группа может создаваться для совместного осуществления депутатами своих полномочий. Для ее образования необходимо не менее пятнадцати депутатов.

Одновременно с правами закрепляется ответственность депутатов. Регламент предусматривает меры в случаях систематического отсутствия без уважительных причин, передачи своего голоса другому депутату, а также нарушения правил депутатской этики.

Таким образом, депутатский мандат рассматривается не только как совокупность прав, но и как обязанность лично и добросовестно участвовать в деятельности Курултая.

Открытость и организационная самостоятельность Курултая

Проект регламента предусматривает стенографирование и видеозапись заседаний, слушаний и правительственных часов, размещение соответствующих материалов на интернет-ресурсе Курултая.

Отдельно регулируется международное сотрудничество Курултая, деятельность парламентских делегаций и взаимодействие с парламентами иностранных государств и международными организациями.

Организационное, правовое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Курултая возлагается на его Аппарат.

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