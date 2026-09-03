Пенсии, регионы, налоги и бизнес: с чего начнут работу депутаты Курултая

Первые заседания Курултая первого созыва позади — депутаты уже обозначают направления, которым намерены уделить особое внимание. О своих планах и первых законодательных инициативах они рассказали корреспонденту агентства Kazinform.

«Әділет»: Новые точки роста и социальная поддержка граждан

Депутат Курултая РК Ерлан Сайыр отметил, что законопроектная работа фракции «Әділет» будет сосредоточена на решении социальных и экономических проблем граждан, развитии регионов и обеспечении бюджетной и макроэкономической стабильности.

Фото: Kazinform

— Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу ускоренного развития экономики и приоритетного повышения благосостояния наших граждан. Мы будем акцентировать внимание на развитии приграничных районов, инфраструктуры регионов, повышении социальной ответственности государства перед бюджетниками и индексации пенсий. Также будем разрабатывать законодательные механизмы, направленные на снижение инфляции, — сказал депутат.

По его словам, несмотря на положительную динамику экономики, перед Казахстаном сохраняется ряд вызовов.

— Рост ВВП в прошлом году составил 6,5%, в этом году прогнозируется на уровне 5%. Это достаточно высокий показатель, но при этом существуют такие проблемы, как внешний долг и дефицит бюджета. Поэтому мы будем работать над созданием дополнительных точек роста экономики, развитием обрабатывающей промышленности и новых отраслей, в том числе редкоземельной, — отметил депутат.

Он добавил, что фракция также намерена продвигать вопросы развития цифрового общества и реализацию концепции «Закон и порядок». Пакет законодательных инициатив будет формироваться с учетом предвыборной программы партии, предложений граждан и Послания Президента.

— Вся законодательная работа будет направлена на решение социальных и экономических проблем граждан, а также на экономическое и инфраструктурное развитие страны, — заключил Ерлан Сайыр.

«Ауыл»: Запросы сельчан намерены переводить в конкретные законы

Депутат Курултая РК, руководитель фракции партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов сообщил, что депутаты сосредоточатся на реализации предвыборной программы и предложений, которые поступали от граждан во время избирательной кампании.

Фото: партия «Ауыл»

В числе основных направлений — развитие села и регионов, поддержка фермеров и отечественного производства, рост занятости и доходов населения, улучшение дорожной, водной и энергетической инфраструктуры, обеспечение сельских жителей качественным интернетом, а также развитие образования и медицины.

— Наша главная задача в Курултае — превратить запросы людей, которые мы услышали во время агитационной кампании, в конкретные законы и решения: для развития села, поддержки человека труда, фермеров, регионов и повышения качества жизни граждан, — сказал Кайрат Айтуганов.

По его словам, депутаты намерены сохранять прямую связь с населением и добиваться того, чтобы обращения граждан становились основой конкретных законодательных инициатив.

Respublica: От проблем в регионах к законодательным решениям

Депутаты фракции Respublica намерены продолжить работу над вопросами, которые партия поднимала ранее в Мажилисе, а также реализовать предложения, сформированные в ходе встреч с гражданами в регионах.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Во время избирательной кампании мы много ездили по регионам, встречались с предпринимателями, работниками предприятий, аграриями, учителями, врачами, молодежью. За каждым вопросом, который люди поднимали на этих встречах, стоит конкретная жизненная ситуация. И теперь наша задача — перевести этот общественный запрос в плоскость конкретных решений, — сказал депутат Курултая РК, руководитель фракции партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров.

По его словам, работа депутатов должна быть ориентирована не только на принятие законов, но и на достижение конкретного результата. Если проблема требует изменения законодательства, необходимо подготовить качественную норму; если речь идет об исполнении действующего закона — добиваться соответствующей работы государственных органов. При системных проблемах важно находить решения, которые будут работать не для отдельного случая, а для тысяч граждан.

— Сегодня в Курултай пришли люди с опытом работы в разных сферах — экономике, предпринимательстве, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, социальной сфере и государственном управлении. Теперь этот практический опыт должен конвертироваться в качество законодательства, — отметил депутат.

«Ақ жол»: Защита бизнеса и новые подходы к налогообложению

Заместитель председателя Курултая РК, руководитель фракции «Ақ жол» Дания Еспаева сообщила, что депутаты будут последовательно реализовывать положения предвыборной программы партии.

Основными направлениями станут защита предпринимательства и отечественного производства, совершенствование налоговой политики, развитие промышленности и создание квалифицированных рабочих мест, деофшоризация экономики, повышение прозрачности квазигосударственного сектора и усиление парламентского контроля.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Для нас принципиально важно, чтобы налоговая система стимулировала тех, кто инвестирует в производство и создает рабочие места. Поэтому мы будем продвигать дифференцированный подход к налогообложению, расширение возможностей специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса, а также меры по стимулированию реинвестирования прибыли в производство, — сказала Дания Еспаева.

Отдельное направление — парламентский контроль. В программе «Ақ жол» предусмотрены инициативы по расширению контроля Курултая за государственными финансами, включая квазигосударственный сектор, а также введению механизма парламентских расследований по наиболее резонансным вопросам.

Также одним из приоритетов работы фракции станет поддержка отечественного производства и предпринимательства.

— Во время избирательной кампании практически во всех регионах мы слышали одни и те же вопросы: налоговая нагрузка, доступ к финансированию, административные барьеры, условия для расширения производства и создания новых рабочих мест. Поэтому мы считаем важным в числе первых рассматривать законодательные изменения, которые стимулируют инвестиции в реальный сектор, — отметила она.

По ее словам, речь идет о совершенствовании специальных налоговых режимов для МСБ, дифференцированном налогообложении производственных отраслей и создании стимулов для реинвестирования прибыли в модернизацию и расширение производства.

ОСДП начнет с закона о личных подсобных хозяйствах

Депутат Курултая РК, руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов сообщил, что одной из первых законодательных инициатив ОСДП станет законопроект «О личных подсобных хозяйствах и их кооперативах».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Мы считаем этот вопрос одним из приоритетных, поскольку личные подсобные хозяйства обеспечивают значительную часть продовольственного рынка страны, но при этом до сих пор фактически остаются вне полноценной и системной правовой поддержки государства. Сегодня регулирование этой сферы фрагментарно. Наша задача создать единые правила и условия, которые позволят личным подсобным хозяйствам перейти от модели «хозяйства выживания» к полноценному участию в экономике, — сказал Асхат Рахимжанов.

По его словам, законопроект предусматривает развитие добровольной кооперации, создание сервисной и сбытовой инфраструктуры, а также расширение доступа к субсидиям, грантам и льготному кредитованию. Отдельное внимание планируется уделить земельным вопросам и защите прав собственников.

— В конечном итоге речь идет не только о сельском хозяйстве. Это вопрос занятости и доходов сельского населения, развития регионов и продовольственной безопасности страны. Именно поэтому мы намерены вынести этот законопроект на обсуждение в числе первых, — отметил он.

Ранее Председатель Курултая Айбек Дадебай определил приоритеты работы Курултая на предстоящий период.