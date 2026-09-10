По каким дням будет заседать Курултай: депутаты утвердили новый регламент

Документ на заседании Курултая представила депутат Снежанна Имашева.

— Заседания Курултая, как правило, проводятся по средам и четвергам, слушания — по пятницам, правительственные часы — по понедельникам. Заседание правомочно при присутствии не менее двух третей от общего числа депутатов — то есть не менее 97 депутатов, — сообщила она.

Согласно документу, заседания Курултая созывает его Председатель. Они будут проходить с 10:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 14:30. При этом сам Курултай или его Бюро смогут принять решение о проведении заседания в другое время.

Заседания Курултая по общему правилу будут открытыми. При этом по предложению Председателя, Бюро или депутата Курултай сможет провести закрытое заседание, если за это проголосует большинство присутствующих депутатов.

Открытые заседания будут транслироваться, в том числе их смогут показывать онлайн на интернет-ресурсе Курултая. Все заседания будут стенографироваться и записываться на видео, а стенограммы открытых заседаний — публиковаться на сайте законодательного органа.

На любых заседаниях Курултая, включая закрытые, смогут присутствовать и выступать Президент, Вице-президент, Премьер-министр и члены Правительства, председатель Қазақстан Халық Кеңесі, глава Национального банка, Генеральный прокурор, председатель КНБ и руководитель Администрации Президента.

Напомним, в Астане началось заседание Курултая Республики Казахстан.

Прямая трансляция заседания идет на телеканале Jibek Joly. Эфир начался в 10:00 по времени Астаны.