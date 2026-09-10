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    LIVE: прямая трансляция заседания Курултая

    В Астане началось заседание Курултая Республики Казахстан. Депутаты рассматривают проект Регламента Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    LIVE: прямая трансляция второго заседания Курултая
    Фото: Kazinform

    Документ разработан в соответствии с нормами новой Конституции и Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов» и направлен на правовое регулирование деятельности депутатов Курултая.

    В проекте учтены накопленный опыт в сфере парламентаризма, особенности однопалатной модели Курултая, а также новая система его конституционных полномочий.

    В частности, Регламент определяет порядок работы постоянных комитетов Курултая, предусматривает единую трехэтапную модель и дифференцированные сроки рассмотрения законопроектов, а также регулирует взаимодействие Курултая с Правительством и Қазақстан Халық Кеңесі.

    Курултай Депутаты JIBEK JOLY Прямой эфир
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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