Какие отрасли обеспечат рост экономики Казахстана

Под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики РК Серика Жумангарина состоялось очередное заседание штаба по обеспечению экономического роста, передает Kazinform со ссылкой на Правительство Казахстана.

Основное внимание участники заседания уделили развитию отраслей ненефтяного сектора, которые в условиях временного снижения объемов нефтедобычи остаются ключевыми драйверами роста экономики. Это строительство, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и сельское хозяйство.

По данным Правительства РК, наиболее высокие темпы роста сохраняются в строительстве. По итогам семи месяцев ожидается дальнейшее увеличение объема строительных работ и сохранение высокой динамики развития отрасли. Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в области Улытау, области Абай и Кызылординской области.

— Уверенный рост демонстрирует и обрабатывающая промышленность, где объем производства увеличился на 9,8%. Основной вклад обеспечивают машиностроение (+23,2%), химическая промышленность (+19,0%), производство продуктов питания (+14,7%) и легкая промышленность (+89,2%). По итогам семи месяцев ожидается сохранение аналогичных темпов роста. Положительная динамика сохраняется и в торговле. По итогам первого полугодия товарооборот достиг 36,2 трлн тенге, а индекс физического объема торговли составил 105,7%. Для дальнейшего роста отрасли регионам поручено обеспечить реализацию Дорожных карт развития торговли, предусматривающих запуск новых инвестиционных проектов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в транспортной отрасли отмечено, что при общем увеличении объемов перевозок темпы роста сдерживаются снижением транспортировки нефти и газа. В этой связи Серик Жумангарин поручил максимально использовать транзитный потенциал страны, прежде всего, на железнодорожном и автомобильном направлениях.

Также по итогам семи месяцев ожидается устойчивый рост в сельском хозяйстве. Также прогнозируется увеличение объемов производства продуктов питания и напитков. Положительная динамика обеспечивается проведением уборочной кампании, развитием животноводства и рекордными объемами льготного финансирования агропромышленного комплекса. Существенный вклад в рост отрасли начинают вносить молочно-товарные фермы, строительство которых финансировалось на льготных условиях в 2024–2025 гг. и которые сегодня выходят на проектную мощность. Это уже отражается на увеличении производства молока. По итогам первого полугодия 2026 г. объем производства молока составил 1,9 млн тонн, увеличившись на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Подводя итоги заседания, Жумангарин подчеркнул, что в Казахстане продолжается реализация масштабных инфраструктурных проектов, которые должны обеспечить долгосрочный экономический рост.

— В этой связи необходимо уже сейчас готовить качественные проекты, обеспечивающие долгосрочный экономический эффект и предусмотренные системой региональных стандартов: объекты здравоохранения и социальной сферы, уделяя особое внимание мостам, переходам, ключевым транспортным магистралям и объектам энергетики, финансируемым за счет республиканского бюджета. Страна большая и продолжает активно развиваться, поэтому объем реализуемых проектов должен ежегодно увеличиваться, — отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в регионах Казахстана вводят в эксплуатацию новые объекты и инженерные сети.