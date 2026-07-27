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    Какие отрасли обеспечат рост экономики Казахстана

    Под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики РК Серика Жумангарина состоялось очередное заседание штаба по обеспечению экономического роста, передает Kazinform со ссылкой на Правительство Казахстана. 

    Какие отрасли обеспечат рост экономики Казахстана
    Фото: Правительство Казахстана

    Основное внимание участники заседания уделили развитию отраслей ненефтяного сектора, которые в условиях временного снижения объемов нефтедобычи остаются ключевыми драйверами роста экономики. Это строительство, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и сельское хозяйство.

    По данным Правительства РК, наиболее высокие темпы роста сохраняются в строительстве. По итогам семи месяцев ожидается дальнейшее увеличение объема строительных работ и сохранение высокой динамики развития отрасли. Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в области Улытау, области Абай и Кызылординской области.

    — Уверенный рост демонстрирует и обрабатывающая промышленность, где объем производства увеличился на 9,8%. Основной вклад обеспечивают машиностроение (+23,2%), химическая промышленность (+19,0%), производство продуктов питания (+14,7%) и легкая промышленность (+89,2%). По итогам семи месяцев ожидается сохранение аналогичных темпов роста. Положительная динамика сохраняется и в торговле. По итогам первого полугодия товарооборот достиг 36,2 трлн тенге, а индекс физического объема торговли составил 105,7%. Для дальнейшего роста отрасли регионам поручено обеспечить реализацию Дорожных карт развития торговли, предусматривающих запуск новых инвестиционных проектов, — говорится в сообщении. 

    Кроме того, в транспортной отрасли отмечено, что при общем увеличении объемов перевозок темпы роста сдерживаются снижением транспортировки нефти и газа. В этой связи Серик Жумангарин поручил максимально использовать транзитный потенциал страны, прежде всего, на железнодорожном и автомобильном направлениях.

    Также по итогам семи месяцев ожидается устойчивый рост в сельском хозяйстве. Также прогнозируется увеличение объемов производства продуктов питания и напитков. Положительная динамика обеспечивается проведением уборочной кампании, развитием животноводства и рекордными объемами льготного финансирования агропромышленного комплекса. Существенный вклад в рост отрасли начинают вносить молочно-товарные фермы, строительство которых финансировалось на льготных условиях в 2024–2025 гг. и которые сегодня выходят на проектную мощность. Это уже отражается на увеличении производства молока. По итогам первого полугодия 2026 г. объем производства молока составил 1,9 млн тонн, увеличившись на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

    Подводя итоги заседания, Жумангарин подчеркнул, что в Казахстане продолжается реализация масштабных инфраструктурных проектов, которые должны обеспечить долгосрочный экономический рост.

    — В этой связи необходимо уже сейчас готовить качественные проекты, обеспечивающие долгосрочный экономический эффект и предусмотренные системой региональных стандартов: объекты здравоохранения и социальной сферы, уделяя особое внимание мостам, переходам, ключевым транспортным магистралям и объектам энергетики, финансируемым за счет республиканского бюджета. Страна большая и продолжает активно развиваться, поэтому объем реализуемых проектов должен ежегодно увеличиваться, — отметил вице-премьер.

    Ранее сообщалось, что в регионах Казахстана вводят в эксплуатацию новые объекты и инженерные сети.

    Сельское хозяйство Серик Жумангарин Правительство РК Регионы Казахстана Торговля Промышленность Строительство Экономика
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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