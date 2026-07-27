Новые объекты и инженерные сети вводят в эксплуатацию в регионах Казахстана

В регионах Казахстана продолжается реализация поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию инфраструктуры, социальной сферы и туристической отрасли, передает Kazinform со ссылкой на Правительство Казахстана.

Завершена газификация города Косшы

В г. Қосшы Акмолинской области полностью завершен и сдан в эксплуатацию проект газификации. Официально запущены второй и третий пусковые комплексы сети от магистрального газопровода «Сарыарка», благодаря чему все микрорайоны получили возможность подключения к природному газу. В рамках проекта проложено более 400 км газораспределительных сетей, установлено 1 блочное и 43 шкафных газорегуляторных пункта, а около 112 тыс. жителей обеспечены голубым топливом.

Газификация села Полтавка

В селе Полтавка Актюбинской области запустили природный газ — стоимость проекта составила 581,4 млн теңге. В рамках газификации проложили 6,4 км подводящего газопровода и полностью обустроили инженерную инфраструктуру. Доступ к голубому топливу получили 99 дворов и 316 жителей, благодаря чему уровень газификации региона достиг 97,5%.

Водоснабжение села Бесағаш

В селе Бесағаш Алматинской области построили новый водопровод протяженностью более 32 км взамен сети 1975 года с износом 95%. В результате к централизованной системе подключили свыше 800 абонентов, объединяющих более 3,8 тыс. жителей. Кроме того, в регионе завершают подготовку проектов по модернизации 127 км водопровода и установке дополнительных трансформаторов в селе Тұздыбастау.

Центр активного долголетия

В городе Державинске Акмолинской области открыли Центр активного долголетия. В учреждении оборудовали тренажерный зал, зоны для йоги, настольных игр и народных ремесел, а также вокальную студию. Объект разместили в одном здании с детской музыкальной школой и центром детского творчества для укрепления связи поколений.

Обучение педагогов адаптивному спорту

В Карагандинской области стартовал проект по подготовке 500 учителей физкультуры основам адаптивного спорта для работы с детьми с особыми образовательными потребностями. В рамках проекта каждую школу региона обеспечат подготовленным специалистом, а соответствующий курс внедрят в программу двух местных колледжей. Параллельно в области расширяют сеть адаптивных секций и число участников инклюзивных трудовых отрядов «Жасыл ел».

Визит-центр «Сарыарқа сыры»

В Баянаульской курортной зоне открылся современный визит-центр Vizit Bayanaul «Сарыарқа сыры» площадью 740 м², оснащенный цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Объект реализован в рамках масштабного обновления туристической инфраструктуры региона, которая также включает новую въездную стелу и благоустройство зон отдыха. Комплексная модернизация позволит увеличить турпоток в этом году до 300 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на ремонт электростанций в Казахстане в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов собственники энергообъектов направят 384 млрд теңге.