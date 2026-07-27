Подготовка к зиме: на ремонт электростанций в Казахстане выделили 384 млрд теңге

На ремонт электростанций в Казахстане в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов собственники энергообъектов направят 384 млрд теңге. Это на 9% больше, чем годом ранее, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт Премьер-министра РК.

Бесперебойное обеспечение населения тепловой и электрической энергией остается одним из приоритетов государственной политики. Подготовка к новому отопительному сезону ведется Министерством энергетики РК совместно с акиматами регионов и включает ремонт энергообъектов, модернизацию коммунальной инфраструктуры и укрепление энергетической безопасности.

По данным министерства, в ходе подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов на ремонт электрических станций было направлено 348 млрд теңге, а на обновление тепловых сетей — 129 млрд теңге.

За прошедший год на электростанциях капитально отремонтировали 10 энергоблоков, 63 котла и 39 турбин. Кроме того, обновлено около 17 тыс. километров линий электропередачи, 420 подстанций и заменено 323 километра тепловых сетей.

В результате проведенных работ износ оборудования электростанций снизился до 53%, тепловых сетей — до 50%, а электросетевых объектов — до 66,2%.

Как сообщили в Министерстве энергетики, в декабре прошлого года энергосистема страны успешно выдержала максимальную нагрузку, обеспечив выдачу 17,3 ГВт мощности. Благодаря этому количество сбоев температурного режима в жилых домах сократилось с 65 до 21 случая, число технологических нарушений на электростанциях уменьшилось на 15%, а на электрических сетях — на 12%.

Кроме того, пять теплоэлектроцентралей удалось вывести из «красной» зоны риска в «желтую», а еще три — из «желтой» в «зеленую».

Подготовка к следующему отопительному сезону уже идет. На 2026 год запланирован капитальный ремонт девяти энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На сегодняшний день завершен капитальный ремонт двух энергоблоков, еще два находятся в работе. Полностью отремонтированы 13 котлов, продолжаются работы еще на 27 объектах. Также завершен ремонт восьми турбин, еще 16 находятся в работе.

Параллельно продолжается обновление сетевой инфраструктуры. Уже отремонтировано около 6,3 тыс. километров линий электропередачи, 135 подстанций и 1 253 распределительных пункта. До конца года планируется обновить более 17 тыс. километров линий электропередачи и свыше 3,4 тыс. распределительных пунктов.

Из запланированных к замене 377 километров тепловых сетей уже обновлено 65 километров, работы продолжаются еще на 278 километрах. В министерстве подчеркнули, что отставаний от утвержденного графика нет.

На особом контроле остаются пять теплоэлектроцентралей, находящихся в «красной» зоне риска. Это ТЭЦ в Семее, Уральске и Таразе, ТЭЦ-2 Актау, а также ГРЭС-1 Темиртау. По итогам года планируется снизить средний износ оборудования электростанций до 52%.

В Министерстве энергетики также сообщили, что к настоящему времени на складах энергоисточников накоплено около 3,5 млн тонн угля, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также 143 тыс. тонн мазута. Для обеспечения населения и коммунального сектора в предстоящий отопительный сезон потребуется 7,3 млн тонн угля.

Для бесперебойной доставки топлива АО «НК Қазақстан темір жолы» выделило около 18,3 тыс. полувагонов. Кроме того, с 15 августа начнет работу Республиканский штаб под руководством Госэнергонадзора, который совместно с акиматами и угольными предприятиями будет контролировать поставки топлива и пресекать попытки искусственного дефицита и необоснованного роста цен.

В ведомстве также сообщили, что для контроля поставок внедряются цифровые инструменты, которые позволят отслеживать путь каждой тонны угля от добывающего предприятия до складов в регионах.

Ранее сообщалось, что газотурбинную электростанцию за 210 млн долларов строят в Актау. Также известно, что Казахстан построит восемь новых электростанций в регионах.