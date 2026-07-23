Газотурбинную электростанцию за $210 млн строят в Актау

В Мангистауской области Премьер-министр Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Главы государства по комплексному развитию региона, укреплению его энергетической безопасности, модернизацию коммунальной инфраструктуры и расширению промышленного потенциала, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

В частности, руководитель Правительства ознакомился с ходом реализации проектов по увеличению производства дорожного битума, вводу новых генерирующих мощностей, обновлению энергетической инфраструктуры ТОО «МАЭК» и устранению дефицита теплоснабжения Актау.

На заводе ТОО «СП „CASPI BITUM“ Олжас Бектенов осмотрел производственные мощности крупнейшего специализированного производителя дорожного битума.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Председатель правления АО «НК „ҚазМұнайГаз“ Асхат Хасенов доложил о завершении в 2025 году модернизации установки ЭЛОУ-АВТ, в результате чего в полтора раза увеличены проектная мощность по переработке нефти и производству битума. Всего в прошлом году завод переработал 696 тыс. тонн нефти и произвел 284 тыс. тонн битума, за январь–июнь 2026 года — 277 тыс. и 106 тыс. тонн соответственно. На предприятии также реализуется комплекс экологической модернизации, включающий круглосуточный контроль качества воздуха, повторное использование очищенных вод и внедрение энергоэффективных решений.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Премьер-министр поручил обеспечить соответствие производимого битума международным стандартам. На площадке ТОО «Актауская энергетическая компания» руководителю Правительства доложили о ходе строительства парогазовой установки мощностью 160 МВт.

Генеральный директор ТОО «АЭК» Гэ Личунь отметил, что проект реализуется для наращивания мощности, повышения надежности энергоснабжения Мангистауской области и западного региона страны. Объем инвестиций составляет $210 млн, будет создано порядка 300 рабочих мест. В настоящее время строительно-монтажные работы выполнены примерно на 30%, ввод в эксплуатацию ожидается в июне 2027 года.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов доложил о планах строительства на базе ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат» (МАЭК) новых парогазовых установок суммарной электрической мощностью до 500 МВт и тепловой — мощностью 560 Гкал.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Отмечено, что ТОО «МАЭК» является ключевым объектом энергетической инфраструктуры Мангистауской области, обеспечивающим электро-, тепло- и водоснабжение региона. Новый комплекс должен заменить устаревшие энергоблоки и обеспечить комбинированное производство электрической и тепловой энергии. Проект также предусматривает интеграцию опреснительных мощностей для дальнейшего развития системы водоснабжения региона.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Премьер-министру представили проект строительства центральной котельной для теплоснабжения города Актау. В настоящее время основная нагрузка по обеспечению города теплом приходится на теплоисточники ТОО «МАЭК». При установленной мощности 500 Гкал в час текущая потребность Актау составляет 745 Гкал в час. Строительство центральной котельной мощностью 363 Гкал в час позволит обеспечить теплом более 2 млн м2 жилой и социальной инфраструктуры, подключить к централизованной системе новые и часть существующих микрорайонов и разделить городскую систему теплоснабжения на два независимых контура.

Фото: пресс-служба Правительства РК

По итогам рабочего объезда Премьер-министр дал ряд поручений по своевременной реализации проектов.

— Глава государства обозначил главной задачей улучшение качества жизни граждан. Вопросы качественного и бесперебойного теплоснабжения входит в число приоритетных направлений работы акимата и соответствующих госорганов. Поэтому все проекты энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры поручаю держать на особом контроле и обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Ранее Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область проверил исполнение поручений Главы государства по укреплению экономического потенциала и развитию ключевых инфраструктурных проектов региона.