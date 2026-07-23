Судостроительную верфь и логистический хаб построят в Мангистауской области

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область проверил исполнение поручений Главы государства по укреплению экономического потенциала и развитию ключевых инфраструктурных проектов региона, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

В частности, руководитель Правительства ознакомился с проектами по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и расширению отечественных производственных мощностей.

В международном аэропорту Актау Премьер-министру доложили о транспортно-логистическом потенциале Мангистауской области, играющей ключевую роль в развитии ТМТМ благодаря выходу к Каспийскому морю и современной портовой инфраструктуре.

За три года контейнерный транзит через казахстанские порты вырос в 3,8 раза, до 42 тыс. ДФЭ, при этом их совокупная пропускная способность доведена до порядка 200 тыс. ДФЭ в год.

Руководителю Правительства также представлен проект строительства современной судостроительной верфи на побережье Каспийского моря, объем инвестиций составит не менее 125 млрд теңге.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Председатель Совета директоров YDA Group Хусейн Арслан сообщил, что предприятие обеспечит полный цикл работ — от проектирования и строительства гражданских и специализированных судов до их технического обслуживания и капитального ремонта. Предусмотрено производство безэкипажных надводных аппаратов. Мощность верфи составит до 8 новых и 24 ремонтируемых судов в год. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 1,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Отмечено, что будет обеспечен трансфер технологий, внедрение международных стандартов и создание учебного центра для подготовки казахстанских специалистов. К производственной кооперации планируется привлечь отечественные предприятия малого и среднего бизнеса.

Кроме того, рассмотрен проект создания на базе аэропорта Актау мультимодального логистического и авиационного хаба. Комплекс объединит техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, грузовую авиацию, подготовку специалистов и логистику с интеграцией воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Ежегодно планируется проводить свыше 200 операций по техническому обслуживанию воздушных судов и до 60 покрасочных работ. Проект предусматривает создание 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Руководителю Правительства доложили о планах строительства первой очереди многофункционального терминала в порту Құрық. Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в КНР в июле т. г.

Председатель Совета директоров Guoyou Materials Group Юй Боян сообщил, что компания инвестирует в проект 470 млрд теңге. Предусматривается создание автоматизированного контейнерного терминала, строительство железнодорожной линии с подключением к национальной сети, поставка контейнеровозов и паромов.

Пропускная способность первой очереди составит до 15 млн тонн грузов в год. Строительные работы запланированы на 2026–2028 годы. Второй этап будет реализован в 2029–2031 годах с вводом в эксплуатацию в 2032 году. После завершения всего комплекса его мощность достигнет порядка 25 млн тонн в год с возможностью дальнейшего расширения. В рамках проекта предусматривается создание до 800 рабочих мест, подготовка казахстанских технических кадров и поэтапная локализация операционной деятельности.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Премьер-министр подчеркнул важность проектов, направленных на дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Создание современной судостроительной базы, мультимодального авиационно-логистического хаба и многофункционального терминала в порту Курык позволит расширить транспортную инфраструктуру Среднего коридора, повысить устойчивость перевозок и укрепить роль Мангистауской области и города Актау как важнейшего транспортно-логистического узла страны.

Олжас Бектенов поручил центральным государственным органам и акимату Мангистауской области обеспечить качественную и своевременную реализацию рассмотренных проектов. Особое внимание необходимо уделить соблюдению сроков строительства, привлечению инвестиций, созданию постоянных рабочих мест, локализации производства и достижению конкретного эффекта для населения и экономики региона.

— Главой государства поставлена задача превратить Казахстан в ключевой транспортный узел Евразии. Мангистауская область должна стать одним из опорных регионов нового этапа развития Казахстана. Проводимые Главой государства масштабные реформы предусматривают глубокое обновление экономики и инфраструктуры. Рассмотренные сегодня проекты формируют основу — новые промышленные мощности, продуманную транспортно-логистическую систему. Правительство обеспечит необходимую поддержку. Каждый проект должен быть реализован качественно, с соблюдением сроков и конкретным результатом для населения, — отметил руководитель Правительства.

Ранее сообщалось о том, что китайская компания построит многофункциональный порт Курык мощностью до 15 млн тонн.