    10:19, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Какие нарушения со стороны самокатчиков чаще всего фиксируют в Астане

    В Астане проходят оперативно-профилактические мероприятия «Правопорядок» и «Участок», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    п
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Астаны, полковник Ержан Адильбеков, в рамках ОПМ также ведется работа с пешеходами на мопедах и самокатах, а также водителями транспортных средств, нарушающих правила парковки.

    Он также перечислил нарушения со стороны самокатчиков.

    — Наиболее частые нарушения со стороны управляющих самокатами — едут вдвоем, перевозят грузы, переезжают проезжую часть в неустановленных местах, не спешиваются на светофорах. Кроме того, они часто бросают самокаты на пешеходных тротуарах. Мы эвакуируем самокаты на специализированную стоянку и привлекаем за нарушение порядка, — добавил он.

    По данным административной полиции, за последний месяц на кикшеринговые компании составлено более 30 административных производств.

    Вчера в Алматы несовершеннолетняя девочка получила перелом ноги после наезда электросамоката.

    Ранее в Бостандыкском районе Алматы несовершеннолетние наехали на детскую коляску.

    Недавно в своем Послании народу страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание проблеме электросамокатов. Он напомнил, что еще «два года назад были внесены изменения в законодательство, ограничивающие их движение по пешеходным дорожкам, но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности».

    Дороги Самокаты Полиция Астана Безопасность ПДД
