Какие нарушения со стороны самокатчиков чаще всего фиксируют в Астане

Как сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Астаны, полковник Ержан Адильбеков, в рамках ОПМ также ведется работа с пешеходами на мопедах и самокатах, а также водителями транспортных средств, нарушающих правила парковки.

Он также перечислил нарушения со стороны самокатчиков.

— Наиболее частые нарушения со стороны управляющих самокатами — едут вдвоем, перевозят грузы, переезжают проезжую часть в неустановленных местах, не спешиваются на светофорах. Кроме того, они часто бросают самокаты на пешеходных тротуарах. Мы эвакуируем самокаты на специализированную стоянку и привлекаем за нарушение порядка, — добавил он.

По данным административной полиции, за последний месяц на кикшеринговые компании составлено более 30 административных производств.

Вчера в Алматы несовершеннолетняя девочка получила перелом ноги после наезда электросамоката.

Ранее в Бостандыкском районе Алматы несовершеннолетние наехали на детскую коляску.

Недавно в своем Послании народу страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание проблеме электросамокатов. Он напомнил, что еще «два года назад были внесены изменения в законодательство, ограничивающие их движение по пешеходным дорожкам, но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности».