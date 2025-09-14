РУ
    01:00, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы снова произошел наезд электросамоката на ребенка

    В Алматы несовершеннолетняя девочка получила перелом ноги после наезда электросамоката, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: threads.com/@dyadkina_olya

    Инцидент произошел в районе парка 28 панфиловцев. По словам матери пострадавшей, ее дочь вместе с подругой стояла на тротуаре и ждала автобус. В этот момент 11-летняя девочка, ехавшая на самокате вместе с шестилетним ребенком, на большой скорости сбила школьницу.

    В результате столкновения пострадавшая получила перелом ноги. В больнице ее мать написала заявление в полицию. 

    В департаменте полиции отметили, что в Медеуском районе водитель электросамоката совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия.

    — По данному факту управлением полиции Медеуского района незамедлительно начата проверка. Личность нарушителя будет установлена в кратчайшие сроки, он понесет ответственность в соответствии с законом. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Ранее в Бостандыкском районе Алматы несовершеннолетние наехали на детскую коляску. 

    Недавно в своем Послании народу страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание проблеме электросамокатов. Он напомнил, что еще «два года назад были внесены изменения в законодательство, ограничивающие их движение по пешеходным дорожкам, но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности». 

    Также заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал о мерах, которые обсуждаются для регулирования движения электросамокатов в стране. 

    Почему увеличилось количество нарушений со стороны пользователей электросамокатов, какие меры уже предусмотрены законом и какие решения предлагают эксперты - читайте здесь

