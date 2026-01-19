Какие компании входят в облигационный портфель Трампа

Согласно финансовой отчетности, опубликованной Управлением по этике правительства США, инвестиционный портфель президента в период с середины ноября по конец декабря расширился и теперь включает десятки долговых инструментов, в том числе облигации, выпущенные Netflix и Warner Bros Discovery. Общая стоимость инвестиций в облигации этих медиакомпаний оценивается до 2 миллионов долларов.

Основная часть инвестиций была направлена ​​на муниципальные облигации, выпущенные штатами США, городами, школьными округами, коммунальными предприятиями и учреждениями здравоохранения. В отчете также зафиксированы покупки корпоративных облигаций таких компаний, как Boeing, Occidental Petroleum и General Motors. Сумма отдельных сделок варьировалась от 50 000 до 5 миллионов долларов.

В отчете отмечается, что инвестиционный портфель президента управляется независимыми финансовыми учреждениями, то есть решения принимаются без непосредственного участия президента. Портфель находится под полным контролем сторонних менеджеров.

Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь.

