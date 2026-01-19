РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:45, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Миллиардеры усиливают контроль над политикой и СМИ — Oxfam

    Состояние миллиардеров по всему миру за 2025 год увеличилось на 2,5 триллиона долларов, достигнув рекордной отметки в 18,3 триллиона долларов, передает агентство Kazinform. 

    Фото: pixabay

    Согласно ежегодному докладу Oxfam, в прошлом году в мире насчитывалось более 3000 миллиардеров, и впервые состояние самого богатого человека, Илона Маска, превысило полтриллиона долларов.

    В США проживает больше миллиардеров, чем в любой другой стране — 932 человека — и, по данным Forbes, только за последний год в стране появилось 116 новых миллиардеров.

    Международная конфедерация благотворительных организаций выражает обеспокоенность тем, что миллиардеры укрепляют свой контроль над политикой, СМИ и социальными сетями.

    В качестве примеров были приведены покупка газеты The Washington Post миллиардером Джеффом Безосом, владельцем Amazon, приобретение компанией Илона Маска компании Twitter/X, поглощение газеты Los Angeles Times Патриком Сун-Шионгом и владение французской газетой CNews ультраправым миллиардером Винсентом Боллором.

    — Чрезмерное влияние сверхбогатых на наших политиков, экономику и СМИ усугубило неравенство и отдалило нас от курса на борьбу с бедностью, — заявил исполнительный директор Oxfam Амитабх Бехар.

    Организация также подсчитала, что миллиардеры в 4000 раз чаще занимают политические должности, чем обычные граждане, и сослалась на исследование World Values ​​Survey, охватившее 66 стран, согласно которому почти половина опрошенных заявила, что богатые часто покупают выборы в их стране.

    — Растущий разрыв между богатыми и остальными одновременно создает политический дефицит, который крайне опасен и неустойчив, — сказал Бехар.

    Доклад приурочен к началу Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, который стартует 19 января. 

    В этом году в форуме принимают участие «почти 850 ведущих мировых генеральных директоров и председателей советов директоров», а также политические лидеры. 

    Ранее сообщалось, миллиардеры стран G20 за год стали богаче на $2,2 трлн. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
