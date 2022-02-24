Какие компании рассматриваются для привлечения технологий по строительству АЭС в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводят исследования по развитию атомной энергетики, О том, на какой стадии находится вопрос строительства АЭС, какие компании рассматриваются для привлечения технологий и какой объем энергии планируется получать таким способом, рассказали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов, в настоящее время в Казахстане проводятся исследования по развитию атомной энергетики на основании природно-климатических факторов Казахстана и возможному влиянию АЭС на окружающую среду.

«Сейчас идет активная работа по изучению технологий 6 мировых поставщиков реакторных технологий. Это американские (NuScale), американо-японские (GE-Hitachi), корейские (KHNP), китайские (CNNC), российские (Росатом) и французские (EDF) технологии», - уточнил Жаслан Касенов. В ведомстве поясняют, что изучение проводятся по критериям безопасности, референтности реакторов, по месту размещения, мощности и стоимости АЭС.

«У нас имеются все возможности развить в стране атомную энергетику. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы имеем свое производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана», - добавил Жаслан Касенов.

В Министерстве энергетики РК ответили на вопрос «можно ли решить вопрос дефицита элетроэнрегии бартера урана на электричество?». По словам директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РК Айдоса Дарибаева, такое бартерное соглашение не может гарантировать Казахстану отсутствие дефицита электроэнергии.

«Когда мы импортируем электроэнергию, мы сталкиваемся с зависимостью. Вред нашей национальной безопасности. При подготовке концепции энергобаланса до 2035 года мы определили, сколько источников энергии необходимо построить для полного обеспечения потребностей экономики. Будем работать над тем, чтобы довести до такой возможности. Ведь могут быть разные ситуации. Республика Казахстан должна полностью производить энергию, которую мы потребляем», - сказал Айдос Дарибаев.

Эксперт пояснил, что урановый рынок имеет свои правила.

«Сторона, которая установит реактор, и сторона, которая потребит технологию, могут заранее закрепить откуда они будут получать топливо во время переговоров. Поэтому, я считаю, что вопрос топлива по переговорам о строительстве АЭС в Узбекистане, о котором вы говорите, тоже вошел в договор. Даже если мы использовали бы атомную энергию из других стран, передавая уран, есть вопрос безопасности. Да, мы можем поставлять уран. Но по электричеству все равно будем зависеть», - пояснил Айдос Дарибаев.

В ведомстве заявляют, что международные финансовые организации отказываются финансировать строительство угольных станций. «Учитывая нестабильность возобновляемых источников энергии, нам необходимо рассмотреть базовые источники в энергосистеме страны. Поскольку международные финансовые организации повсеместно отказываются от проектов строительства угольных станций, наши возможности по дальнейшему внедрению угольной генерации ограничены. В этой связи атомная электростанция суммарной мощностью 2,4 ГВт рассматривается как новый источник базовой генерации», - сказал Айдос Дарибаев.

Спикер также представил данные о структуре энергетических мощностей, которые планируется запустить в Казахстане к 2035 году.

«К 2035 году планируется построить 6,5 ГВт возобновляемых источников энергии, более 5 ГВт газовой генерации, 2 ГВт водной генерации, 1,5 ГВт угольной генерации, 2,4 ГВт атомной генерации. Это позволит нам снизить дефицит как базовых, так и регулирующих мощностей и сделает энергосистему страны независимой от регулирования сопредельными странами», - сказал директор департамента.

План по прогнозам выработки электроэнергии до 2035 года, должен снизить долю угля до 40%.

«Сейчас его доля составляет около 70 %. Доля возобновляемых источников энергии составит до 23%, газогенерации - 18%, гидроэлектростанций - 7%, АЭС - 12%», - сообщил Айдос Дарибаев.

В Минэнерго сообщили, что в настоящее время 31 страна эксплуатирует атомные электростанции. По состоянию на февраль 2022 года в мире насчитывается 439 энергетических реакторов общей мощностью около 391 ГВт, и еще 52 реактора с мощностью 55 ГВт находятся на стадии сооружения. Странами, обладающими значительными атомными энергетическими мощностями, являются: США, Франция, КНР, Япония, Россия и Южная Корея - с более чем 25 ГВт установленной мощности у каждой страны. Канада и Украина имеют около 13 ГВт, а Великобритания, Германия, Швеция, Испания, Индия и Бельгия имеют установленную мощность АЭС около 5–10 ГВт. Еще в 18 странах имеется один или несколько реакторов с установленной мощностью в диапазоне 0,4 - 4 ГВт каждый.

Также в ведомстве сообщили во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане.

В частности, директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов отмечает, что международный опыт показывает, что стоимость строительства одного атомно-энергетического блока мощностью 1000-1200 МВт составляет около 5 млрд долларов.

«Это приблизительная сумма. Повторюсь, так показывает международный опыт. Такие цены на мировом рынке строительства АЭС. Конечно, более точную сумму можно будет назвать только при определении компании-поставщика, которая установит станцию, и проведении переговоров. Ведь стоимость АЭС зависит от многих факторов», - сказал Жаслан Касенов.

Пока неизвестно, из какого источника будет финансироваться данный проект.

«Источник финансирования также будет уточняться во время переговоров. Как я уже говорил, существуют различные механизмы привлечения денег в этот проект», - пояснил Жаслан Касенов.

В свою очередь, генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электростанции» Тимур Жантикин прокомментировал перспективы использования маломодульных атомных реакторов в Казахстане

«Провел опрос среди поставщиков ядерных технологий. Они дали предварительные технико-коммерческие предложения. По этому же предложению были представлены и финансово-экономические модели. Этим были просчитаны варианты реализации предложенных проектов. То есть мы изучили, как этот проект влияет на тарифы на электроэнергию, как окупаются затраты. Проведена предварительная работа по технологиям и экономике. Сейчас мы еще раз уточняем критерии того времени. Ведь с тех пор, как мы вели учет, прошло уже три года. За это время технология пошла вперед», - отмечает эксперт.

Он также рассказал о перспективах маломодульных атомных реакторов, которые некоторые специалисты считают приемлемыми для применения в энергетической системе Казахстана.

«Мы рассматриваем такие реакторы. Можно сказать, что это параллельный проект. Условно называют «маломодульными реакторами». Это также одно из перспективных направлений, которое может быть реализовано в Казахстане. У него тоже был первый расчет. Показывает перспективность как в техническом, так и в экономическом плане. Но это уже будущее. Потому что сейчас на рынке нет таких готовых реакторов. Тем не менее реализуется несколько проектов. В частности, в США два проекта уже прошли одобрение ядерной комиссии. Один из них реализуется в Канаде, другой - в США. Сейчас с ними тоже работаем. Мы считаем, что это направление имеет хорошие перспективы», - добавил Тимур Жантикин.

Как отметили в Минэнерго, вопрос с местом и началом строительных работ пока не определен.



