В каких дисциплинах Казахстан может взять медали на «Играх Будущего-2026»

Команда по дисциплине фиджитал-шутер может завоевать первое место в «Играх Будущего-2026». Об этом сообщил президент АО «Казспортинвест» Алибек Хасенов на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер рассказал о перспективах казахстанских спортсменов на международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего-2026», который впервые пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа.

— Мы открываем новую главу в истории развития фиджитал-спорта в Казахстане. Наши команды, которые принимали участие в предыдущих играх, показывали прекрасные результаты. Например, в дисциплине фиджитал-шутер дважды подряд завоевывали первое место. Надеемся, что в этой дисциплине также повторим успех. Мы делаем ставку именно в дисциплине «Контр-страйк-2», — сказал Хасенов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, прошедший недавно в Казахстане международный турнир Phygital Contenders стал важным испытанием для организаторов. В ходе этих соревнований были изучены все направления организации турнира. По дисциплине фиджитал-футбол участвовали более 16 команд, в том числе сильные коллективы из Бразилии, Аргентины и Испании. При такой конкуренции команда Казахстана заняла первое место. Одна из команд, которая выступает от имени Казахстана — ACF x Allur, смогла доказать свой уровень. Поэтому на нее возлагаются большие надежды.

Спикер также отметил, что команда Astana на предыдущих «Играх Будущего» выигрывала «бронзу» в баскетболе. Эта команда уделила особое внимание цифровому этапу и провела большую работу в этом направлении. Поэтому, Astana также имеет возможность бороться за одно из призовых мест.

По мнению Алибека Хасенова, в других дисциплинах также будет очень высокая конкуренция. На турнир приедут лучшие команды мира. Поэтому с ними будет нелегко соперничать. Но в спорте всегда бывают неожиданные результаты.

— Мы верим, что проведение турнира в нашей стране, поддержка болельщиков придаст дополнительный импульс казахстанским командам. Самая главная цель — получить путевку в финал и бороться за призовые места, — подчеркнул Алибек Хасенов.

Напомним, продажа билетов на «Игры Будущего-2026» стартовала 20 мая.

21 июля Министерство туризма и спорта Казахстана представило расписание соревнований.

25 июля Астана встретила первых участников турнира, а 27 июля в столицу прибыли гранды мировой Dota 2-сцены — Xtreme Gaming и Vici Gaming, за плечами которых финалы The International, победы на крупнейших турнирах и многолетние выступления на высшем уровне.