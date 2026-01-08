Какие гаджеты от Apple, Samsung и Google могут задать тренды в 2026 году

Новые функции мониторинга здоровья в смарт-часах

В 2026 году крупные технологические компании, такие как Samsung и Google, будут уделять приоритетное внимание новым функциям отслеживания здоровья в носимых гаджетах (электронных устройствах, предназначенных для ношения на теле). Спрос на такие устройства растет по всему миру, поэтому в ближайшие годы ожидается выпуск около 560 млн носимых устройств.

Аналитики предполагают, что будущие модели Galaxy Watch от Samsung могут включать алгоритмы, чтобы выявлять ранние признаки риска сердечной недостаточности. Их создадут на основе клинических моделей, которые используют в больницах.

Фото: news.samsung.com

Тем временем Google, как ожидается, разрабатывает на умных часах Pixel Watch функции для определения артериального давления.

Умные очки Apple с камерой

Ожидается, что Apple начнет производство смарт-очков к концу 2026 года, хотя официально компания такие планы не подтверждала. По данным отраслевых источников, очки будут иметь динамики, микрофоны, камеру, а также интеграцию с Siri и ИИ-сервисами.

Фото: 9to5mac.com

Есть вероятность, что в них еще будет адаптированная для очков версия visionOS (фирменная платформа Apple для работы с дополненной и виртуальной реальностью). При этом более продвинутые функции дополненной реальности пока находятся в разработке.

Аналитики считают, что модели с полноценными AR-дисплеями вряд ли появятся в продаже раньше 2027 года.

Более бюджетный MacBook

Аналитики также указывают, что Apple может выйти на рынок более дешевых ноутбуков, где сейчас лидируют устройства системы Windows и Chrome OS.

По имеющейся информации, компания рассматривает или тестирует прототип более доступного ноутбука стоимостью около 600 долларов (306 569 тенге), что заметно дешевле текущих моделей MacBook.

Фото: 9to5mac.com

Ожидается, что снизить стоимость получится за счет использования процессора Apple для iPhone. Эксперты считают, что его производительности хватит для повседневных задач — интернета, работы с документами и мультимедиа.

Раскладной iPhone

Запуск смартфона от Apple с гибким дисплеем — iPhone Fold может состояться в 2026 году. Таким образом, Apple станет последним крупным производителем смартфонов, который вышел на рынок складных телефонов.

Согласно сообщениям, устройство может иметь дизайн в виде книги с внешним и внутренним AMOLED-дисплеями, которые уже есть в складных смартфонах конкурентов. Что касается биометрии, Apple может использовать боковой сканер отпечатков пальцев или вообще отказаться от Face ID.

Фото: macrumors.com

Версия iPhone 18 Pro без Dynamic Island

Ожидается, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max не претерпят существенных визуальных изменений.

Фото: macrumors.com

При этом, по данным источников, устройства могут получить более цельный дизайн корпуса и новые цветовые варианты — коричневый, фиолетовый и бордовый.

Как предполагают аналитики, модели могут стать немного толще по сравнению с iPhone 17 Pro Max и не будут иметь Dynamic Island — интерактивной области в верхней части экрана, которая объединяет фронтальную камеру и датчики Face ID. Сканер лица, вероятно, будет размещен под дисплеем.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

