Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане

Введено ограничение движения:

в Костанайской области

13 января 2026 года в 23:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для для автомобилей оснащенных дизельными двигателями и общественного транспорта на участке автодороги «Жезказган - Аркалык - Петропавловск» км 340-377 (г.Аркалык - гр.Акмолинской области).

Ориентировочное время открытия дороги — 14 января 2026 года в 10:00.

в Атырауской области

13 января 2026 года с 23:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Атырау - Уральск - гр. РФ» км 67-178 (п.Махамбет - п.Индер).

Ориентировочное время открытия дороги - 14 января 2026 года в 08:00.

в Алматинской области

13 января 2026 года с 23:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Алматы - Шелек - Хоргос» км 24-118 (ПВП Арман-с.Лавар).

13 января 2026 года с 23:40 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонайха – граница РФ» км 25-67 (ПВП Алматы-г.Конаев).

Ориентировочное время открытия дорог - 14 января 2026 года в 09:00.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

Ранее, с 18:00 до утра 14 января ограничили движение на дорогах в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях, с 20:15 закрыто движение в Актюбинской области, с 20:00 в Западно-Казахстанской области, с 22:00 в Павлодарской, Карагандинской областях и области Абай.