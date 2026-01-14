На каких трассах ограничено движение в Казахстане

По данным нацкомпании, 13 января с 18:00 в Северо-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий по всем направлениям было введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями. Ориентировочное время открытия дороги — 14 января 2026 года в 10:00.

По состоянию на 18:00 в трех областях на 21 республиканской автодороге уже были введены ограничения движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и общественного транспорта.

В Северо-Казахстанской области — по всем направлениям.

В Акмолинской области:

на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — гр. РФ» (304-341 км — от участка г. Кокшетау до границы СКО);

на участке автодороги «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидаикский — граница РФ» (14-50 км — от участка г. Кокшетау до границы СКО);

на участке автодороги «Кокшетау — Рузаевка» (0-61 км — от участка г. Кокшетау до границы СКО);

на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — гр. РФ» (856-915 км — от участка п. Жаксы до границы СКО);

на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» (595-552 км — от участка границы СКО до п.Сурган).

В Костанайской области:

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» (683-729 км — от участка п.Сарыколь до границы СКО);

на участке автодороги «Мамлютка — Костанай» (180-250 км — от границы СКО до п.Узунколь).

В 19:30 в связи с ухудшением погодных условий в области Жетысу введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал — Достык» (84-164 км — от п. Коктума до станции Достык).

В Актюбинской области в 19:30 в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта. Это на участке «Атырау — Уральск» (371-189 км — от участка п. Чапаево до границы Атырауской области) и участке автодороги «Чапай-Жадпактал-Казталовка-гр. РФ» (0-201 км — от п. Чапаево до с. Казталовка). Ориентировочное время открытия дороги — 14 января 2026 года в 08:00.

С 20:00 в Акмолинской области в связи ухудшением погодных условий по всем направлениям введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями. Ориентировочное время открытия дороги — 14 января 2026 года в 10:00.

Также в 20:00 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области на ряде автодорог республиканского значения введено ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и общественного транспорта.

В Костанайской области это трасса «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (8-232 км — от участка г. Тобыл до границы Акмолинской области).

В Павлодарской области на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» (200-254 км — от границы Акмолинской области до п.Шидерты). Ориентировочное время открытия движения — 14 января 2026 года в 10:00.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 января штормовая погода объявлена в 14 регионах Казахстана.