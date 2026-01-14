Еще несколько трасс закрыли из-за непогоды в Казахстане

Введено ограничения движения:

в Актюбинской области

13 января 2026 года в 20:15 в связи с ухудшением погодных условий на следующем участке автодороги республиканского значения введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта:

- «Гр. РФ (п/п Жайсан) – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Алматы – гр. КНР (п/п Нур Жолы)» на 776–965 км (АЗС ЭКО ОЙЛ - п.Карабутак).

в Западно-Казахстанской области

13 января 2026 года в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на следующем участке автодороги республиканского значения:

- «Атырау - Уральск» км. 492-371 уч. г.Уральск - п. Чапаево.

Ориентировочное время открытия дороги - 14 января 2026 года в 08:00

Павлодарская область:

13 января 2026 года в 22:00 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для автомобилей оснащенных дизельными двигателями и общественного транспорта:

- на участке автодороги «Кызылорда - Жезказган - Караганды - Шидерты» км 1135-1206, (уч. гр.Карагандинской обл. - п.Шидерты);

- на участке автодороги «Калкаман - Баянауыл - Умуткер - Ботакара» км 0-231, уч. (п.Калкаман - гр.Карагандинской обл);

- на участке автодороги «Атамекен - Иртышск - Русская поляна» км 0-263, (уч. п.Атамекен - гр. РФ);

- на участке автодороги «Гр. КНР – Майкапчагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ ( п/п Урлютюбе)» км 191-390 (от села Мичурино до гр. РФ);

- на участке автодороги «гр.КНР - Майкапчагай - с обходом Зайсан - Калбатау - Семей - Павлодар - гр. РФ» км 426-587, (уч. п.Кенжеколь - гр. Абайской обл.);

- на участке автодороги «Астана - Шидерти - Павлодар - Успенка – гр. РФ (п/п Шарбакты)» км 254-431, (уч. п.Щидерты - п.Атамекен.);

- на участке автодороги «Астана - Шидерти - Павлодар - Успенка – гр. РФ (п/п Шарбакты)» км 0-152 (от города Павлодар до границы РФ);

- на участке автодороги «Павлодар – Шарбакты – гр. РФ (п/п Шарбакты)» км 0-112 (от города Павлодар до границы РФ);

- на участке автодороги «Атамекен - Аксу - Коктобе - Курчатов» км 25-220 (от поселка Атамекен до границы Абайской области);

Ориентировочное время открытия дороги - 14 января 2026 года в 10:00.

Область Абай:

13 января 2026 года в 22:00 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для автомобилей оснащенных дизельными двигателями и общественного транспорта:

- на участке автодороги «гр.КНР - Майкапчагай - с обходом Зайсан - Калбатау - Семей - Павлодар - гр. РФ» км. 587-733, (уч. гр.Павлодарской обл. - г.Семей.)

Карагандинская область:

- на участке автодороги «Кызылорда - Жезказган - Караганды - Шидерты» км 1067-1135, уч. (п.Молодежный - гр.Павлодарской обл);

- на участке автодороги «Калкаман - Баянауыл - Умуткер - Ботакара» км 231-324, уч. (гр.Павлодарской обл.-п.Ботакара).

Ориентировочное время открытия дороги - 14 января 2026 года в 10:00.

Ранее, с 18:00, ограничили движение на дорогах в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях.