Какие дороги станут платными в Казахстане

Какие автодороги станут платными в ближайшее время в Казахстане и какую сумму необходимо будет оплатить за передвижение по ним, читайте в материале агентства Kazinform.

Фото: gov.kz

Так в текущем году планируется сделать платной автодорогу в обход Караганды.

Тарифы оплаты за проезд по этой дороге протяженностью 48 километров в зависимости от категории транспортных средств составят:

для легковых автомобилей 260 тенге при предоплате, 300 тенге при последующей оплате;

для автобусов с количеством мест до 16 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонн - 650 тенге при предварительной оплате, 760 тенге при последующей оплате;

для автобусов с количеством мест до 32 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонн - 1 280 тенге при предоплате, 1 500 тенге при последующей оплате;

для автобусов с количеством мест более 32 и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн - 1 910 тенге при предоплате, 2 250 тенге при последующей оплате;

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 2 570 тенге при предоплате, 3 020 тенге при последующей оплате;

для тракторов грузоподъемностью более 15 тонн - 3 200 тенге при предоплате, 3 760 тенге при последующей оплате.

Для местных автомобилей будет предусмотрен абонемент на 1 месяц и 1 год в зависимости от типа автомобиля и грузоподъемности. В частности:

для легковых автомобилей не предусмотрен абонемент на месяц, а абонемент на год будет стоить 3 692 тенге;

для автобусов с количеством мест до 16 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонн оплата составит 7 384 тенге за 1 месяц, 73 840 тенге за 1 год;

для автобусов с количеством мест до 32 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонн оплата составит 14 768 тенге на 1 месяц, 147 680 тенге на 1 год;

для автобусов с количеством мест более 32 и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн оплата составит 22 152 тенге за 1 месяц, 221 520 тенге за 1 год;

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 тонн оплата составит 29 536 тенге за 1 месяц, 295 360 тенге за 1 год;

для тракторов грузоподъемностью более 15 тонн оплата составит 36 920 тенге за 1 месяц, 369 200 тенге за 1 год.

Срок пользования автодорогой на платной основе будет установлен на 20 лет. Проект приказа Минтранспорта вынесен на общественное обсуждение до 9 сентября.

Фото: vtvs_taraz

Также платным станет проезд по трассе в обход Тараза.

Согласно опубликованным на портале «Открытые НПА» данным, тарифы за проезд по платной дороге протяженностью 57 километров будут составлять в зависимости от категории транспортных средств:

для автобусов с количеством мест до 16 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонн - 330 тенге при предоплате, 390 тенге при последующей оплате;

для автобусов с количеством мест до 32 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонн - 670 тенге при предоплате, 790 тенге при последующей оплате;

для автобусов с количеством мест более 32 и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн - 1 010 тенге при предоплате, 1 190 тенге при последующей оплате;

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 1 360 тенге при предоплате, 1 590 тенге при последующей оплате

для тракторов грузоподъемностью более 15 тонн, в том числе тракторов - 1 679 тенге при предоплате, 1 980 тенге при последующей оплате.

Для местных автомобилей предусмотрен абонемент на 1 месяц и 1 год в зависимости от типа автомобиля и грузоподъемности. В частности:

3 692 тенге за 1 месяц, 44 304 тенге за 1 год для автобусов с количеством мест до 16 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонн;

7 384 тенге за 1 месяц, 88 608 тенге за 1 год для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонн;

11 076 тенге на 1 месяц, 132 912 тенге на 1 год для автобусов с количеством мест более 32 и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн;

14 768 тенге за 1 месяц, 177 216 тенге за 1 год для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 10 тонн и до 15 тонн;

18 460 тенге за 1 месяц, 221 520 тенге за 1 год для тракторов грузоподъемностью более 15 тонн, в том числе тракторов.

Срок использования дороги в обход Тараза на платной основе будет установлен на 20 лет. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение до 9 сентября.

Фото: КазАвтоЖол

Автодорога Ушарал-Достык, протяженностью в 180 км также станет платной.

Согласно приказу Минтранспорта, плата за проезд по 180-километровой автомобильной дороге составит в зависимости от категории транспортных средств:

за автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонн при предоплате 1 050 тенге, при последующей оплате 1 240 тенге;

за автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонн при предоплате 2 130 тенге, при последующей оплате 2 500 тенге;

за автобусы свыше 32 мест и автопоезда грузоподъемностью до 10 тонн при предоплате 3 180 тенге, при последующей оплате 3 738 тенге;

для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 10 тонн и до 15 тонн при предоплате 4 260 тенге, при последующей оплате 5 010 тенге;

для авто грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе за прицепные и седельные тягачи при предоплате 5 310 тенге, 6 250 тенге при последующей оплате.

В зависимости от типа и грузоподъемности для местного автотранспорта предусмотрены абонементы на 1 месяц и 1 год, а именно:

для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонн на 1 месяц 3 692 тенге, на 1 год 44 304 тенге;

для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонн на 1 месяц 7 384 тенге, на 1 год 88 608 тенге;

для автобусов свыше 32 мест и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн на 1 месяц 11 076 тенге, на 1 год 132 912 тенге;

для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 10-ти и до 15 тонн на 1 месяц 14 768 тенге, на 1 год 177 216 тенге;

для авто грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе для прицепных и седельных тягачей на 1 месяц - 18 460 тенге, на 1 год - 221 520 тенге.

Срок эксплуатации автомобильной дороги Ушарал-Достык на платной основе составит 20 лет. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение до 9 сентября.

В целом, как сообщалось ранее, к 2024 году в Казахстане станут платными 11 тысяч километров автодорог.