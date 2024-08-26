Автодорога в обход Караганды станет платной

Автомобильную дорогу республиканского значения Обход Караганды планируют сделать платной. Об этом говорится в приказе министра транспорта, размещенном на портале Открытые НПА.

Тарифы оплаты за проезд по платной дороге протяженностью 48 километров в зависимости от категории транспортных средств составят:

для легковых автомобилей 260 тенге при предоплате, 300 тенге при последующей оплате;

для автобусов с количеством мест до 16 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонн - 650 тенге при предварительной оплате, 760 тенге при последующей оплате;

для автобусов с количеством мест до 32 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонн - 1 280 тенге при предоплате, 1 500 тенге при последующей оплате;

для автобусов с количеством мест более 32 и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн - 1 910 тенге при предоплате, 2 250 тенге при последующей оплате;

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 2 570 тенге при предоплате, 3 020 тенге при последующей оплате;

для тракторов грузоподъемностью более 15 тонн - 3 200 тенге при предоплате, 3 760 тенге при последующей оплате.

Для местных автомобилей будет предусмотрен абонемент на 1 месяц и 1 год в зависимости от типа автомобиля и грузоподъемности.

В частности:

для легковых автомобилей не предусмотрен абонемент на месяц, а абонемент на год будет стоить -3 692 тенге;

для автобусов с количеством мест до 16 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонн оплата составит - 7 384 тенге за 1 месяц, 73 840 тенге за 1 год;

для автобусов с количеством мест до 32 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонн оплата составит -14 768 тенге на 1 месяц, 147 680 тенге на 1 год;

для автобусов с количеством мест более 32 и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн оплата составит 22 152 тенге за 1 месяц, 221 520 тенге за 1 год;

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 тонн оплата составит -29 536 тенге за 1 месяц, 295 360 тенге за 1 год;

для тракторов грузоподъемностью более 15 тонн оплата составит - 36 920 тенге за 1 месяц, 369 200 тенге за 1 год.

Срок пользования автодорогой на платной основе будет установлен в размере 20 лет. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение до 9 сентября.