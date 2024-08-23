Проезд по трассе в обход Тараза будет платным

На портале «Открытые НПА» размещен проект приказа Министерства транспорта РК «Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Обход Тараз на платной основе», передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, тарифы за проезд по платной дороге протяженностью 57 километров будут составлять в зависимости от категории транспортных средств:

для автобусов с количеством мест до 16 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонн (далее - тн) 330 тенге при предоплате, 390 тенге при последующей оплате;

для автобусов с количеством мест до 32 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонн - 670 тенге при предоплате, 790 тенге при последующей оплате;

для автобусов с количеством мест более 32 и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн - 1 010 тенге при предоплате, 1 190 тенге при последующей оплате;

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 1 360 тенге при предоплате, 1 590 тенге при последующей оплате

для тракторов грузоподъемностью более 15 тонн, в том числе тракторов -1 679 тенге при предоплате, 1 980 тенге при последующей оплате.

Для местных автомобилей предусмотрен абонемент на 1 месяц и 1 год в зависимости от типа автомобиля и грузоподъемности. В частности:

3 692 тенге за 1 месяц, 44 304 тенге за 1 год для автобусов с количеством мест до 16 и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонн (далее - тн);

7 384 тенге за 1 месяц, 88 608 тенге за 1 год для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 тонн;

11 076 тенге на 1 месяц, 132 912 тенге на 1 год для автобусов с количеством мест более 32 и автопоездов грузоподъемностью до 10 тонн;

14 768 тенге за 1 месяц, 177 216 тенге за 1 год для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 10 тонн и до 15 тонн;

18 460 тенге за 1 месяц, 221 520 тенге за 1 год, для тракторов грузоподъемностью более 15 тонн, в том числе тракторов.

Отметим, что срок использования дороги Обход Тараз на платной основе будет установлен на 20 лет. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение до 9 сентября.

Ранее сообщалось. что автодорога Ушарал-Достык будет платной.