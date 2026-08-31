Как будут оценивать соответствие автомобилей нормам выбросов в LEZ в Алматы

В Алматы при внедрении зоны низких выбросов LEZ будут ориентироваться на фактический уровень выбросов автомобилей, а не на их возраст или экологический класс, передает корреспондент агентства Kazinform.

По мнению руководителя рабочей группы по разработке правил охраны атмосферного воздуха Алматы Ерлана Бузурбаева, такой подход позволит выявлять транспорт, который превышает экологические нормативы, независимо от года выпуска.

Он подчеркнул, что на автотранспорт приходится около 60% общей массы выбросов загрязняющих веществ в городе. При этом акцент делается не на запрете старых автомобилей, а на выявлении машин, которые фактически превышают установленные экологические нормативы.

Фото: РСК Алматы

— Два автомобиля одного года выпуска и одного экологического класса могут иметь совершенно разные показатели выхлопа. Поэтому система должна оценивать фактическое состояние конкретного автомобиля, — отметил Ерлан Бузурбаев.

По его словам, возраст автомобиля сам по себе не станет основанием для ограничения его эксплуатации. Исправный автомобиль сможет пройти обследование независимо от года выпуска. Измерения будут проводиться по стандарту СТ РК 1433-2023. При этом будут проверяться соответствующие параметры выхлопных газов, включая СО, СН и дымность.

Техническое обследование станет одной из мер по снижению загрязнения воздуха наряду с контролем теплоэнергетики, промышленности, частного сектора и качества топлива.

Как отметила руководитель Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебекова, за последние 20 лет количество автомобилей в Алматы выросло почти втрое, а за последние 10 лет население города увеличилось примерно на 600 тыс. человек. Это усилило транспортную нагрузку и влияние автотранспорта на качество воздуха.

Фото: РСК Алматы

По ее словам, сегодня LEZ действуют более чем в 300 европейских городах. Аналогичные механизмы используются и в Китае. В Мадриде после запуска Madrid Central концентрация NO₂ в центре снизилась примерно на 30% уже в первый год. В Лондоне после введения и расширения ULEZ придорожный уровень NO₂ оказался примерно на 40% ниже, а PM2.5 снизился примерно на 30%. В Милане после введения экологической зоны и платного въезда автомобильный трафик в центре сократился примерно на 30%. В Софии за два года количество автомобилей низкого экологического класса в зоне снизилось примерно на 90%.

— Международный опыт показывает, что поведение людей начинает меняться еще до полноценного запуска ограничений, если будущие правила понятны заранее. При этом ограничения должны обязательно сопровождаться развитием общественного транспорта и другими доступными альтернативами, — сказала она на брифинге РСК Алматы.

Напомним, в конце 2025 года в городе были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха.

С 28 апреля 2026 года в Алматы запустили технический пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ). Зона действует в границах улицы Богенбай батыра, проспекта Абая, улицы Желтоксан и проспекта Достык. До конца 2026 года проект работает в тестовом режиме.