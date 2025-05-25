Какая погода будет в Казахстане 25 мая

На погоду большей части территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, в центре страны прогнозируется сильный дождь. В центре, востоке, юго-востоке ожидаются град, шквал. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке РК с пыльной бурей. На севере, востоке, в центре страны в ночные и утренние часы ожидается туман.

Ночью в Акмолинской области на западе, севере на поверхности почвы, на западе, севере Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областей, на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-2 градусов.

На востоке, в центре области Жетісу, на западе Мангыстауской, на западе, юге Актюбинской, на востоке Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на западе, севере, востоке Атырауской, на юге Туркестанской, в центре Алматинской областей, на юго-востоке области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе, юге Павлодарской областей, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке области Жетысу, на юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.