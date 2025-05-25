Гроза и град: в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

На западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, юге области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. 25-27 мая в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный на севере, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу днем ожидается гроза. Ветер восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град, шквал. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на западе области порывы 16 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный, северо-западный утром и днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер северный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на горных перевалах 15-20 м/с. На севере, в пустынных и предгорных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере области порывы 16 м/с. На юге, востоке, в центре области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.