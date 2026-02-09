РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:36, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Какая партия одерживает победу на выборах в Японии

    По оценкам, правящая партия получает большинство в две трети голосов в нижней палате парламента Японии, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

    Какая партия одерживает победу на выборах в Японии
    Фото: Kyodonews

    Партия премьер-министра Японии Санаэ Такаити одержала убедительную победу на внеочередных выборах в воскресенье. По данным экзитполов, либеральные демократы могут рассчитывать на 274-328 мест в 465-местной палате представителей.

    Если результаты подтвердятся, это станет лучшим результатом для Либерально-демократической партии (ЛДП) с момента проведения выборов в 2017 году под руководством наставника Такаити, убитого бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

    По прогнозам, ЛДП получит около 300 из 465 мест (по сравнению с 198 в прошлом) и восстановит большинство, а в перспективе и супербольшинство, без участия своего младшего партнера — Японской инновационной партии (ЯИП).

    — Мы получили поддержку избирателей за ответственную, активную налоговую политику премьер-министра Санаэ Такаити и укрепление национальной обороны, — заявил генеральный секретарь ЛДП Шуничи Судзуки.

    Новый Центристско-реформистский альянс, состоящий из главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) и предыдущего партнера ЛДП — Комэйто, потерял более двух третей из 167 мест.

    Антииммиграционная партия Сансэйто, по прогнозам, увеличит количество своих мест с двух до 5-14, сообщила вещательная компания NHK.

    Ранее аналитики предрекли победу в голосовании местным национал-консерваторам, которых возглавляет недавно избранная премьер-министр страны Санаэ Такаити.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
