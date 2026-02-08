В Японии проходят досрочные выборы после роспуска парламента

В Японии в воскресенье, 8 февраля, проходят общенациональные досрочные выборы в парламент страны. Аналитики предрекают победу в голосовании местным национал-консерваторам, которых возглавляет недавно избранная премьер-министр страны Санаэ Такаити.

О проведении досрочных парламентских выборов в Японии стало известно в середине февраля, когда премьер-министр страны Санаэ Такаити объявила о роспуске парламента.

64-летняя Санаэ Такаити была назначена премьер-министром Японии в октябре 2025 года.