    11:19, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    В Японии проходят досрочные выборы после роспуска парламента

    В Японии проходят досрочные парламентские выборы, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Япония
    Фото: pixabay.com

    В Японии в воскресенье, 8 февраля, проходят общенациональные досрочные выборы в парламент страны. Аналитики предрекают победу в голосовании местным национал-консерваторам, которых возглавляет недавно избранная премьер-министр страны Санаэ Такаити.

    О проведении досрочных парламентских выборов в Японии стало известно в середине февраля, когда премьер-министр страны Санаэ Такаити объявила о роспуске парламента.

    64-летняя Санаэ Такаити была назначена премьер-министром Японии в октябре 2025 года.

