11:19, 08 Февраль 2026 | GMT +5
В Японии проходят досрочные выборы после роспуска парламента
В Японии проходят досрочные парламентские выборы, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
В Японии в воскресенье, 8 февраля, проходят общенациональные досрочные выборы в парламент страны. Аналитики предрекают победу в голосовании местным национал-консерваторам, которых возглавляет недавно избранная премьер-министр страны Санаэ Такаити.
О проведении досрочных парламентских выборов в Японии стало известно в середине февраля, когда премьер-министр страны Санаэ Такаити объявила о роспуске парламента.
64-летняя Санаэ Такаити была назначена премьер-министром Японии в октябре 2025 года.