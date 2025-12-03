Медики выходили младенца весом 705 граммов в Шымкенте

Первые 56 дней малыш находился в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением неонатологов. Всего борьба за его жизнь продолжалась 75 дней.

Сейчас мальчика, которого родители назвали Мухаммад-Мустафа, выписали домой. Его вес увеличился до 2 350 граммов. Это второй ребенок в семье.

По словам специалистов, спасение детей с экстремально низкой массой тела — одна из самых сложных задач неонатологии.

— Сохранение жизни таких малышей требует множества бессонных ночей и максимальной концентрации. Для нас каждая спасенная жизнь — это большая победа. В лечении недоношенных детей и новорожденных с крайне низкой массой тела мы используем современное оборудование и новейшие лекарственные препараты. Вся помощь оказывается в рамках системы ОСМС, — рассказала врач-неонатолог городского перинатального центра Сапаргуль Кожабаева.

С начала года в центре появились на свет 38 детей с экстремально низкой массой тела. Выхаживание таких новорожденных стало возможным благодаря оснащению центра и квалификации персонала.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте врачи спасли младенца, родившегося с весом 680 граммов. За его жизнь медики боролись 104 дня.

Также в Казахстане зафиксировано снижение материнской и младенческой смертности. Как это удалось добиться — подробности по ссылке.