    Как живет здание бывшего казначейства в Костанае

    Одноэтажное кирпичное здание, построенное более века назад, до сих пор остается заметным элементом исторической застройки города. Как живет культурное наследие сейчас, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Строительство здания началось в 1912 году. Подробные архивные сведения о ходе работ не сохранились, однако предполагается, что основные строительные работы были завершены к 1913 году, а отделка могла продолжаться в течение этого же года.

    До 1918 года в здании размещалось городское казначейство, позднее здесь располагалась городская аптека № 1.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    В годы Великой Отечественной войны Костанай стал одним из городов, где временно размещались эвакуированные коллекции Государственного исторического музея. 

    Часть экспонатов хранилась в подвальных помещениях аптеки, находившейся в здании бывшего казначейства. Об этом и свидетельствует специальная табличка, расположенная на фасаде комплекса.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Согласно данным сайта управления культуры акимата Костанайской области, архитектурно здание представляет собой одноэтажное сооружение из жженого кирпича. Вход с тамбуром и внутренней лестницей акцентирован на боковом фасаде ризалитом. Заглубленный цокольный этаж выделен более темным цветом и отделен от основного объема межэтажным карнизом.

    Декоративное оформление фасадов сдержанное: единственным украшением служит имитация сандриков, повторяющих форму лучковых перемычек и подчеркнутых контрастным белым цветом. Плюс ко всему сохранились деревянные окна — в преддверии Нового года некоторые окна украшены картинками.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Сегодня здание остается важным элементом исторической застройки города и представляет интерес как памятник гражданской архитектуры и свидетель городской истории начала XX века.

    К слову здесь располагается фонд по работе с детьми и молодежью «Надежда», а также детская студия.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Ранее в Кызылординской области специалисты изучили тайну колодца в мечети Айтбай.

    О том, что делает уникальной мечеть с вековой историей в Жаркенте, можно прочитать здесь.

    п
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

     

    фото из истории История одного здания История Казахстана Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
