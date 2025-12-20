Как живет здание бывшего казначейства в Костанае

Строительство здания началось в 1912 году. Подробные архивные сведения о ходе работ не сохранились, однако предполагается, что основные строительные работы были завершены к 1913 году, а отделка могла продолжаться в течение этого же года.

До 1918 года в здании размещалось городское казначейство, позднее здесь располагалась городская аптека № 1.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

В годы Великой Отечественной войны Костанай стал одним из городов, где временно размещались эвакуированные коллекции Государственного исторического музея.

Часть экспонатов хранилась в подвальных помещениях аптеки, находившейся в здании бывшего казначейства. Об этом и свидетельствует специальная табличка, расположенная на фасаде комплекса.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Согласно данным сайта управления культуры акимата Костанайской области, архитектурно здание представляет собой одноэтажное сооружение из жженого кирпича. Вход с тамбуром и внутренней лестницей акцентирован на боковом фасаде ризалитом. Заглубленный цокольный этаж выделен более темным цветом и отделен от основного объема межэтажным карнизом.

Декоративное оформление фасадов сдержанное: единственным украшением служит имитация сандриков, повторяющих форму лучковых перемычек и подчеркнутых контрастным белым цветом. Плюс ко всему сохранились деревянные окна — в преддверии Нового года некоторые окна украшены картинками.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Сегодня здание остается важным элементом исторической застройки города и представляет интерес как памятник гражданской архитектуры и свидетель городской истории начала XX века.

К слову здесь располагается фонд по работе с детьми и молодежью «Надежда», а также детская студия.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

