Тайну колодца в мечети Айтбай в Кызылорде изучили специалисты

Как говорится в книге, архитектор Биртай Бижанов утверждает, что ни во время реставрационных работ, проведенных им в 1980-е годы, ни в период, когда здание мечети использовалось как мастерская, никакого колодца обнаружено не было.

В старых документах мечети также не встречается ни одного упоминания о нем.

Архитектор Жандарбек Малибеков в своих воспоминаниях отмечает, что во время реконструкции в 2001 году в одном из углов здания действительно был найден колодец.

По его словам, он существовал с давних времен, и позднее в нем появилась вода.

Фото: из личного архива Нурсултана Мыктыбая

— Известность колодцу в мечети Айтбая принесла прежде всего история о том, что «за ним будто бы есть подземный ход». Неизвестно, откуда возник и как распространился этот рассказ. Но в него верят не только простые жители: местные историки, краеведы и журналисты также склонны доверять подобным сведениям. В публикациях местных СМИ подобная информация встречается сплошь и рядом. Однако, что примечательно, до настоящего времени никто не попытался выяснить, что в этой истории правда, а что — вымысел. Чтобы установить, существует ли за колодцем подземный ход, проверить факты и поставить точку в этой многолетней истории, мы обратились в областной департамент по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники оперативно-спасательного отряда, оснащенные водолазным оборудованием, провели обследование и разведку. Но никакого подземного хода внутри колодца обнаружено не было. Мы сами стали этому свидетелями, — рассказывает один из авторов книги, журналист Нурсултан Мыктыбай.

В ходе специального исследования специалисты установили, что глубина колодца составляет 4,5 метра.

Фото: из личного архива Нурсултана Мыктыбая

— Его ширина не достигает одного метра. На дне — около 50 сантиметров воды. Она прозрачная, не мутная. Ни внутри колодца, ни на его дне, ни по бокам не выявлено никаких следов подземного хода. Сам колодец выложен кирпичом по кругу и замурован. Внутри может поместиться лишь один человек, — сообщил заместитель начальника спасательного отряда Мирамбек Доспенбетов.

Фото: из личного архива Нурсултана Мыктыбая

Воду, набранную со дна колодца в специально подготовленную емкость, представители Кызылординского филиала Национального центра экспертизы направили на лабораторный анализ.

— В результате исследования было выявлено отклонение по целому ряду показателей. Вкус воды, ее цвет, жесткость, сухой остаток и содержание сульфатов превысили установленные санитарные нормы. Это говорит о низком качестве воды. Высокая цветность указывает на наличие в составе воды органических веществ или соединений железа. Вероятно, железосодержащие соединения образовались из-за того, что в колодец на протяжении нескольких лет бросали монеты. Повышенная жесткость и значительное количество сухого остатка свидетельствуют о повышенной концентрации солей, особенно кальция и магния. Превышение содержания сульфатов отрицательно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Употребление этой воды в пищу и использование ее в быту может быть опасным. Особенно вредна она для детей и пожилых людей. Поэтому перед применением воду необходимо дополнительно очищать, пропускать через фильтры. Вплоть до того, что рекомендуется пользоваться другим источником воды, — отметила заведующая лабораторией областного филиала Национального центра экспертизы Айнур Шойбекова.

Фото: Facebook-страница мечети Айтбай

Авторов книги также заинтересовало, какую именно функцию выполнял колодец внутри мечети.

По этому вопросу они приводят ответ религиозного деятеля Каирбека Отызбаева, который служил наиб-имамом мечети.

— Известно, что по сравнению с другими городами в Кызылорде летом стоит очень сильная жара. В мечети, которая существует уже четверть века, не было охлаждающих устройств. В таких условиях значение колодца было велико. Как бы высоко ни поднималась температура, он помогал поддерживать в молитвенном доме стабильный микроклимат. Кроме того, он очищал воздух, — сказал Каирбек Отызбаев.

Фото: Facebook-страница мечети Айтбай

Архитекторы также подтверждают слова религиозного служителя.

— В годы строительства мечети колодцы были далеко не в каждом месте города. Многие носили воду прямо из реки. В такие времена, вероятно, и построили этот колодец — чтобы не приходилось постоянно ходить к реке. Возможно, его продумали особенно ради удобства имамов зимой. Ведь вода в подземном колодце не замерзает и сохраняет стабильную температуру, — сообщил архитектор Биртай Бижанов.

Фото: Facebook-страница мечети Айтбай

В книге, приводя эти обоснованные сведения, журналист Нурсултан Мыктыбай также отмечает, что в старину по уровню воды в колодце люди определяли уровень реки.

— Некоторые религиозные служители, работавшие в мечети, рассказывают, что когда-то колодец был полностью заполнен водой. Говорят, что подземная вода была прозрачной и пресной. Ее использовали как питьевую. Позднее пути, по которым вода поступала в колодец, были перекрыты, и источник, подпитывавший его, иссяк, — пояснил он.

Фото: Facebook-страница мечети Айтбай

Ранее мы писали о центральной мечети в Жаркенте — уникальном архитектурном памятнике XIX века и одном из наиболее посещаемых мест региона.