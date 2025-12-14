Тайну колодца в мечети Айтбай в Кызылорде изучили специалисты
Старинная мечеть Айтбай в Кызылорде, история которой насчитывает 150 лет, окружена множеством удивительных фактов. Один из них — противоречивые сведения о колодце и якобы существовавшем подземном ходе. Эти сведения представлены в недавно изданной книге «Мечеть Айтбай: легенда и истина», передает корреспондент агентства Kazinform.
Как говорится в книге, архитектор Биртай Бижанов утверждает, что ни во время реставрационных работ, проведенных им в 1980-е годы, ни в период, когда здание мечети использовалось как мастерская, никакого колодца обнаружено не было.
В старых документах мечети также не встречается ни одного упоминания о нем.
Архитектор Жандарбек Малибеков в своих воспоминаниях отмечает, что во время реконструкции в 2001 году в одном из углов здания действительно был найден колодец.
По его словам, он существовал с давних времен, и позднее в нем появилась вода.
— Известность колодцу в мечети Айтбая принесла прежде всего история о том, что «за ним будто бы есть подземный ход». Неизвестно, откуда возник и как распространился этот рассказ. Но в него верят не только простые жители: местные историки, краеведы и журналисты также склонны доверять подобным сведениям. В публикациях местных СМИ подобная информация встречается сплошь и рядом. Однако, что примечательно, до настоящего времени никто не попытался выяснить, что в этой истории правда, а что — вымысел. Чтобы установить, существует ли за колодцем подземный ход, проверить факты и поставить точку в этой многолетней истории, мы обратились в областной департамент по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники оперативно-спасательного отряда, оснащенные водолазным оборудованием, провели обследование и разведку. Но никакого подземного хода внутри колодца обнаружено не было. Мы сами стали этому свидетелями, — рассказывает один из авторов книги, журналист Нурсултан Мыктыбай.
В ходе специального исследования специалисты установили, что глубина колодца составляет 4,5 метра.
— Его ширина не достигает одного метра. На дне — около 50 сантиметров воды. Она прозрачная, не мутная. Ни внутри колодца, ни на его дне, ни по бокам не выявлено никаких следов подземного хода. Сам колодец выложен кирпичом по кругу и замурован. Внутри может поместиться лишь один человек, — сообщил заместитель начальника спасательного отряда Мирамбек Доспенбетов.
Воду, набранную со дна колодца в специально подготовленную емкость, представители Кызылординского филиала Национального центра экспертизы направили на лабораторный анализ.
— В результате исследования было выявлено отклонение по целому ряду показателей. Вкус воды, ее цвет, жесткость, сухой остаток и содержание сульфатов превысили установленные санитарные нормы. Это говорит о низком качестве воды. Высокая цветность указывает на наличие в составе воды органических веществ или соединений железа. Вероятно, железосодержащие соединения образовались из-за того, что в колодец на протяжении нескольких лет бросали монеты. Повышенная жесткость и значительное количество сухого остатка свидетельствуют о повышенной концентрации солей, особенно кальция и магния. Превышение содержания сульфатов отрицательно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Употребление этой воды в пищу и использование ее в быту может быть опасным. Особенно вредна она для детей и пожилых людей. Поэтому перед применением воду необходимо дополнительно очищать, пропускать через фильтры. Вплоть до того, что рекомендуется пользоваться другим источником воды, — отметила заведующая лабораторией областного филиала Национального центра экспертизы Айнур Шойбекова.
Авторов книги также заинтересовало, какую именно функцию выполнял колодец внутри мечети.
По этому вопросу они приводят ответ религиозного деятеля Каирбека Отызбаева, который служил наиб-имамом мечети.
— Известно, что по сравнению с другими городами в Кызылорде летом стоит очень сильная жара. В мечети, которая существует уже четверть века, не было охлаждающих устройств. В таких условиях значение колодца было велико. Как бы высоко ни поднималась температура, он помогал поддерживать в молитвенном доме стабильный микроклимат. Кроме того, он очищал воздух, — сказал Каирбек Отызбаев.
Архитекторы также подтверждают слова религиозного служителя.
— В годы строительства мечети колодцы были далеко не в каждом месте города. Многие носили воду прямо из реки. В такие времена, вероятно, и построили этот колодец — чтобы не приходилось постоянно ходить к реке. Возможно, его продумали особенно ради удобства имамов зимой. Ведь вода в подземном колодце не замерзает и сохраняет стабильную температуру, — сообщил архитектор Биртай Бижанов.
В книге, приводя эти обоснованные сведения, журналист Нурсултан Мыктыбай также отмечает, что в старину по уровню воды в колодце люди определяли уровень реки.
— Некоторые религиозные служители, работавшие в мечети, рассказывают, что когда-то колодец был полностью заполнен водой. Говорят, что подземная вода была прозрачной и пресной. Ее использовали как питьевую. Позднее пути, по которым вода поступала в колодец, были перекрыты, и источник, подпитывавший его, иссяк, — пояснил он.
Ранее мы писали о центральной мечети в Жаркенте — уникальном архитектурном памятнике XIX века и одном из наиболее посещаемых мест региона.