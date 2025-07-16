Как заявление Трампа о пошлинах отразится на рынке KASE

— Если смотреть на динамику торгов или волатильность, то значительной реакции по итогам торгов мы не наблюдали. Но при этом, наверное, можно более детально разобраться какой эффект на экономику окажут эти возможные тарифы, тогда в дальнейшем будет понятно. Я думаю, что рынок находится в состоянии осознания, — сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности биржевого рынка за первое полугодие 2025 года.

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), с начала года Индекс KASE продемонстрировал рост на 7,9%, достигнув отметки 6 018,56 пункта. Капитализация рынка акций увеличилась на 3,4% (или на 1,1 трлн тенге), составив 34,0 трлн тенге.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо, адресованное Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором сообщил о введении с 1 августа 25-процентной импортной пошлины на все товары, поставляемые из Казахстана в США.

Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт товаров из республики.