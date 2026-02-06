Как застройщики обходят нормы в Кокшетау

Проверки и миллионные штрафы

По словам руководителя отдела управления государственной архитектурно — строительной инспекции Рауана Шаймерденова, за 2025 год управлением государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области проведено 116 внеплановых проверок, выданы 106 предписаний об устранении выявленных нарушений и возбуждено 183 административных дела в отношении субъектов строительства.

— За несоответствие проекту и качества строительства привлечено 12 подрядных организаций и восемь лиц, осуществляющих технический надзор. За совершение вышеуказанных правонарушений повторно в течение года к административной ответственности по части второй статьи 312 КоАП привлечены две подрядные организации. За отсутствие проектных и разрешительных документов привлечены 59 субъектов строительства, — поделился спикер.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

В целом в 2025 году общая сумма административных штрафов превысила 60 млн тенге. В суды направлено 66 административных дел.

Когда документы «не сходятся»

Примером может стать ЖК Riverside, над которым уже завершился суд первой инстанции и даже прошла апелляция, оставившая все в силе.

Изначально застройщик представил на приемку девятиэтажный дом. Однако в органах регистрации объект был оформлен уже как 10-этажный. Позже выяснилось: технический этаж был переделан в жилой, на нем разместили около 20 квартир. В них заселились семьи, не подозревавшие о нарушениях.

ГАСК обратился в суд с иском о признании недействительным акта приемки объекта в эксплуатацию, мотивируя несоответствием акта законодательству.

В отзыве представитель ответчика указывал, что объект введен в эксплуатацию комиссией, подписавшей акт, и соответствует требованиям по безопасности. Он просил суд отказать в иске, так как по неизвестным причинам (регистрацией занимался ныне уволенный юрист) введен в эксплуатацию 10-этажный жилой дом. Но при этом требования проектно-сметной документации при строительстве генеральным подрядчиком соблюдены. Всего в доме 138 квартир, а признание акта недействительным ущемит права всех собственников и даже может вызывать социальное напряжение.

Однако суд отметил, что, согласно законодательству, проектные решения и показатели проекта строительства, утвержденные в установленном законодательством порядке, при его реализации являются обязательными.

В решении суда указано, что размещение жилых помещений на техническом этаже противоречит строительным нормам. Согласно санитарным нормам СН РК 3.02-101-2012, технический этаж предназначен только для инженерных коммуникаций и не может использоваться для проживания. Кроме того, суд отметил, что для девяти и 10-этажных домов действуют разные требования по безопасности: противопожарные выходы, количество лестниц, число лифтов, нагрузка на конструкции. Нарушение этих норм создает угрозу жизни и здоровью жильцов. А значит, ответчиком допущены грубые нарушений действующего законодательства, а также установленного порядка ввода объекта в эксплуатацию.

Суд установил, что ДКНБ по Акмолинской области получено заключение специалиста, в котором указано — многоквартирный жилой дом не соответствует заключению РГП «Госэкспертиза» по Северному региону. В противоречие с проектом достроен жилой десятый этаж вместо технического этажа. Утвержденные акты приемки объектов в эксплуатацию на многоквартирный жилой дом в разных ведомствах не идентичны и отличаются количеством этажей. Кроме того, количество этажности многоквартирного жилого дома не соответствует плану детальной планировки жилого района города.

По итогу суд удовлетворил иск о признании недействительным акта приемки объекта в эксплуатацию.

Семь проблемных объектов

На сегодняшний день в производстве ГАСК имеется, по данным ведомства, три представления ДКНБ Акмолинской области по семи объектам строительства, на основании которых управлением инфицированы исковые заявления по отмене актов приемки объектов в эксплуатацию.

— Органом досудебного расследования установлен ряд МЖД, введенных в эксплуатацию с нарушениями законодательства. Утвержденные акты приемки в управлении, архитектуре города и в НАО являются не идентичными (разница — в этажности). На сегодняшний день по ЖК Riverside есть решения суда первой инстанции и апелляции. Дополнительно по трем объектам (ЖК ЖанаАлем, ЖК Женис и ЖК Айдай) идут процессы, — пояснили в ведомстве.

Говоря о ЖК Riverside, руководитель отдела управления государственной архитектурно — строительной инспекции Рауан Шаймерденов подчеркнул, что речь о демонтаже 10-го этажа или переселении жителей в данном случае не идет.

— Застройщику необходимо принять меря по приведению объекта в соответствие, то есть пройти тот этап, который был упущен. В первую очередь, необходимо провести техническое обследование объекта строительства на возможность проживания и на безопасность, поскольку там уже проживают люди. Кроме того, данный вопрос находится сегодня на контроле центральных госорганов, акимата области и правоохранителей. Совместно с Комитетом по делам строительства на сегодняшний день разрабатывается алгоритм по разрешению данного вопроса. Демонтаж, снос или переселение — такой вопрос на сегодняшний день не стоит. Единственное — застройщику необходимо привести в порядок документацию, — добавил собеседник.

