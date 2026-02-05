Инвестиции в жилищное строительство составили 3,8 триллиона тенге в Казахстане

В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы на 2026–2028 годы предусмотрены бюджетные заявки на капитальный ремонт 363 многоквартирных домов на сумму 20,7 млрд тенге. С 2020 года за счет бюджетного кредитования под 0,1% для местных исполнительных органов капитально отремонтировано 1 015 домов, что позволило снизить долю объектов, требующих капитального ремонта, с 33,1% до 28,8%.

Одновременно реализуются программы реновации: по итогам 2025 года снесено 79 ветхих домов, новым жильем обеспечены более двух тысяч собственников, что способствует обновлению застроенных территорий и формированию комфортной городской среды.

Государством реализуется комплекс мер по стимулированию жилищного строительства. За последние годы приобретено 14,5 тысячи квартир арендного жилья для очередников на сумму 217,8 млрд тенге, а также построено и выкуплено 14,1 тысячи квартир кредитного жилья на 140,2 млрд тенге.

Дополнительным драйвером стало развитие ипотечных программ: только за последний период выдано более 8,6 тысячи займов по программам «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер» на сумму 233 млрд тенге. В 2026 году планируется продолжить выкуп ценных бумаг местных исполнительных органов на 155 млрд тенге, а также выдать свыше 12 тысяч льготных ипотечных займов.

Важным институциональным шагом стало наделение АО «Отбасы банк» статусом национального института развития, с передачей ему функций учета нуждающихся и распределения арендного жилья. На сегодняшний день на учете состоят 951 тысяча граждан.

Принятые законодательные изменения также позволили гражданам реализовать право приватизации ранее предоставленного арендного жилья. В 2025 году этой возможностью воспользовались более 15 тысяч семей, при этом около девяти тысяч получили жилье безвозмездно.

Третий год подряд объемы жилищного строительства превышают плановые показатели. В 2025 году при плане 19,2 млн кв. метров введено в эксплуатацию 20,1 млн кв. метров жилья — 185,8 тысячи единиц.

Инвестиции в жилищное строительство достигли 3,8 трлн тенге, из которых 3,5 трлн тенге составили частные инвестиции. Это подтверждает высокий уровень доверия бизнеса к проводимой государственной политике.

Особое внимание уделяется развитию цивилизованного рынка долевого строительства. Принятые законодательные нормы исключили теневые схемы, усилили защиту прав дольщиков и обеспечили равные условия для добросовестных застройщиков.

Внедрены цифровые инструменты мониторинга, включая аналитические дашборды на платформе «Жилищный портал», сервисы проверки объектов через eGov mobile и мобильные приложения банков, а также интеллектуальный чат-бот iBota для консультационной поддержки граждан.

Значительные инвестиции направлены на развитие водоснабжения и водоотведения. В 2025 году на эти цели выделено 242 млрд тенге, что позволило снизить износ сетей водоснабжения до 38%, водоотведения — до 54%.

В рамках Национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры планируется привлечь 1,9 трлн тенге инвестиций, модернизировать тысячи километров инженерных сетей и построить либо реконструировать 45 канализационно-очистных сооружений.

Напомним, в 2026 году 3,5 тысячи казахстанцев получат жилищные сертификаты на покрытие первоначального взноса.