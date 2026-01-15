Как защитят деньги казахстанцев в исламских банках: утверждены правила

Документ разработан во исполнение закона «О банках и банковской деятельности в РК» и определяет механизм защиты прав вкладчиков исламских банков в случае их принудительной либо добровольной ликвидации, а также прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов, осуществляющих исламские банковские операции на территории страны.

Согласно утвержденным правилам, в случае ликвидации исламского банка либо прекращения деятельности соответствующего филиала банка-нерезидента, имущество, приобретенное за счет денег, привлеченных по договорам инвестиционных депозитов, а также обязательства перед депозиторами передаются другому исламскому банку. Основанием для такой передачи является вступившее в законную силу решение суда либо разрешение уполномоченного органа на добровольную ликвидацию или прекращение деятельности.

Процедура выбора принимающего банка возлагается на ликвидационную комиссию. В течение 15 рабочих дней с момента своего назначения комиссия направляет исламским банкам предложение о приеме имущества и обязательств ликвидируемого банка. Банки, выразившие готовность принять такие активы и обязательства, направляют соответствующее заявление в установленный срок.

При выборе принимающего исламского банка ликвидационная комиссия учитывает финансовую устойчивость кандидатов. В частности, банк должен соблюдать пруденциальные нормативы, не иметь санкций и мер надзорного реагирования со стороны уполномоченного органа за последний год, осуществлять безубыточную деятельность по итогам завершенного финансового года, а также обладать лицензией на привлечение инвестиционных депозитов физических и юридических лиц. Дополнительно оцениваются условия, предлагаемые банками, с точки зрения их выгодности для депозиторов.

Решение о выборе принимающего исламского банка оформляется протоколом ликвидационной комиссии и подлежит обязательному утверждению уполномоченным органом. После этого информация о выбранном банке публикуется в республиканских печатных изданиях на государственном, русском и английском языках.

Передача имущества и обязательств осуществляется на основании соглашения и акта приема-передачи. С момента его подписания обязательства ликвидируемого банка перед депозиторами считаются прекращенными, а принимающий исламский банк уведомляет клиентов и по согласованию с ними принимает решение о дальнейшем управлении имуществом либо о досрочном возврате инвестиционного депозита.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

