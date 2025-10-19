Беспроцентная ипотека: Исламские банки помогут казахстанцам с жильем

По словам эксперта, чем выше процентная ставка, тем больше сумма ежемесячного платежа. А если человек потеряет работу, заболеет и не сможет выплачивать ипотеку, это ударит не только по банковской системе, но и по экономике страны в целом.

- Всё это было озвучено в Послании Президента, где он поручил запустить исламскую финансовую систему. Во многих странах, особенно в Малайзии, Сингапуре, Иране, а также в Татарстане (Россия) и на Кавказе активно внедряются ипотечные программы, основанные на исламской системе. В нашей стране доля исламского банкинга пока крайне мала, и из-за отсутствия отдельного закона невозможно обеспечить население такой ипотекой. Поэтому до полного принятия закона государство выделяет 500 миллиардов тенге на поддержку строительных компаний и ипотечных программ. Это не безвозвратные средства, а временная помощь, которая будет возвращена, — сказала Л. Жанмолдаева в подкасте агентства Kfzinform BIZDIÑ ORTA.

По её словам, Президент поручил до конца года изменить все необходимые законодательные акты, чтобы обеспечить работу исламского банкинга. В действующем законодательстве есть лишь одна статья, касающаяся исламских банков, но конкретные механизмы не прописаны. В этой связи в Мажилисе рассматривается законопроект о внесении изменений в сферу банковской деятельности.

Исламская система охватывает ипотечные программы, развитие предпринимательства и выдачу кредитов на нужды граждан. Инструменты, такие как «сукук» — лизинг на движимое и недвижимое имущество, а также акции и облигации, реализуются в соответствии с нормами шариата, без начисления процентов.

- Ни один банк не сможет работать без прибыли. В исламском банкинге, если строительная компания возводит жильё, исламский банк финансирует этот проект. То есть банк вкладывает собственные средства в бизнес компании, а затем прибыль делится между ними. Здесь нет процентной ставки, и это не противоречит нормам шариата. Для граждан также предусмотрена возможность рассрочки. В обычных банках клиент просто получает кредит и обязан вернуть деньги с процентами, при этом все риски лежат на заёмщике. А в исламском банке прибыль и риски распределяются поровну. Поэтому банк тщательно отбирает проекты, оценивает их как инвестор и заинтересован в успехе предпринимателя. Он может предоставлять отсрочки платежей и содействовать в развитии бизнеса, — объяснила эксперт.

По её словам, увидев эффективность этой системы, европейские страны, включая Великобританию, начали поддерживать и внедрять элементы исламского банкинга у себя.

- Я считаю, что эта система будет для нас полезна. Возможно, многие наши предприниматели пока мало знакомы с ней, но после принятия закона система начнёт работать эффективно. Например, Иран, находящийся под санкциями и фактически изолированный, смог развить свою экономику благодаря исламской финансовой модели. В стране наладился выпуск автомобилей, развит малый и средний бизнес. Так что нельзя сказать, что он отстал от мирового развития, — отметила Л. Жанмолдаева.

