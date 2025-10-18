Прибыль казахстанских банков выше, чем в развитых странах — эксперты

— Сегодня казахстанские банки зарабатывают больше, чем банки развитых стран. Причина в том, что они зарабатывают огромные деньги, выдавая населению кредиты под высокие проценты с минимальными рисками. Однако, при этом они не инвестируют ни в государственные программы, ни в развитие экономики. В Европе и США у банков нет такой свободы, их обязывают направлять средства на развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. У нас же таких обязательств нет. Поэтому всё чаще говорят о необходимости реформировать банковскую систему, — отметила Л. Жанмолдаева.

Депутат Мажилиса Еркин Аманжолулы также подчеркнул, что в Казахстане развивается лишь один сектор экономики — банковский.

— Банки не производят конкретные товары. Их финансовые услуги — это виртуальное богатство и взаимодействие только между потребителем и банком. Они не участвуют ни в одной государственной программе, ни в производстве. Из-за этого и растёт инфляция. Финансовый сектор развивается быстро, количество денег в обращении растёт, но нет реальных товаров. Поэтому и повышаются цены, — сказал депутат.

Гости подкаста предложили постепенно сокращать использование средств Национального фонда и покрывать дефицит бюджета за счёт банковских средств.