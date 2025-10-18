Прибыль казахстанских банков выше, чем в развитых странах — эксперты
Чтобы устранить дефицит бюджета, необходимо прекратить использование средств из Нацфонда и возложить часть ответственности на банки. Такое мнение в подкасте агентства Kazinform BIZDIÑ ORTA высказали депутат Мажилиса Абил Еркин Аманжолулы и экономист, эксперт Ляззат Жанмолдаева.
— Сегодня казахстанские банки зарабатывают больше, чем банки развитых стран. Причина в том, что они зарабатывают огромные деньги, выдавая населению кредиты под высокие проценты с минимальными рисками. Однако, при этом они не инвестируют ни в государственные программы, ни в развитие экономики. В Европе и США у банков нет такой свободы, их обязывают направлять средства на развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. У нас же таких обязательств нет. Поэтому всё чаще говорят о необходимости реформировать банковскую систему, — отметила Л. Жанмолдаева.
Депутат Мажилиса Еркин Аманжолулы также подчеркнул, что в Казахстане развивается лишь один сектор экономики — банковский.
— Банки не производят конкретные товары. Их финансовые услуги — это виртуальное богатство и взаимодействие только между потребителем и банком. Они не участвуют ни в одной государственной программе, ни в производстве. Из-за этого и растёт инфляция. Финансовый сектор развивается быстро, количество денег в обращении растёт, но нет реальных товаров. Поэтому и повышаются цены, — сказал депутат.
Гости подкаста предложили постепенно сокращать использование средств Национального фонда и покрывать дефицит бюджета за счёт банковских средств.
— Сейчас мы берём деньги из Национального фонда и вливаем их в экономику, но в стране не производятся товары, которые могли бы соответствовать этому объёму денег. Поэтому, как бы мы ни старались, если продолжим использовать средства фонда, инфляция будет расти. Следует прекратить изымать деньги из Национального фонда. Конечно, дефицит бюджета при этом не исчезнет, доход нужно искать внутри страны. А свободные средства есть у банков. Если направить банковскую прибыль в экономику, дефицит можно компенсировать. Но банки добровольно этого не сделают, это должно регулироваться законом. Кроме того, необходимо принять закон о внедрении исламского банкинга, — отметил Еркин Аманжолулы.