Как зарубежные СМИ освещали визит Пезешкиана в Казахстан

Визит Масуда Пезешкиана в Астану 10–11 декабря подается как официальная двухдневная поездка, нацеленная на укрепление торговли, транзита и политического диалога и вписанная в более широкий тур по Центральной Азии. Почти все СМИ отмечают официальную церемонию встречи в Акорде, переговоры с Токаевым, подписание пакета документов и акцент на транзитно-логистической связке Каспий – Иран – Персидский залив.

В фокусе мировых и иранских средств массовой информации визит рассматривался под разным углом. Пролистывая их страницы акценты отчетливо смещались от экономики и транзита до политики и символики отношений.

Иранские официальные СМИ

Иранское официальное новостное агентство IRNA вело подробную хронику визита – от официальной церемонии в Акорде до итогов переговоров и совместной пресс-конференции. Агентство пишет, что поездка стала «важным шагом» в укреплении двусторонних отношений, а глава Ирана ожидает серьезного технологического и экономического наполнения сотрудничества.

Отдельные материалы IRNA посвящены выступлению Пезешкиана в Назарбаев Университете. Агентство выносит его тезис об «общем культурном и научном наследии» Ирана и Центральной Азии – элемент, который иранские медиа традиционно подчеркивают, когда речь идет об их дипломатии в регионе.

Также значимым звучат слова иранского президента о готовности его страны к расширению научно-технического сотрудничества с Казахстаном, особенно в областях совместного производства вакцин и лекарств, цифрового здравоохранения, биотехнологий и борьбы с эпидемиями. Тут немаловажным напомнить, что сам Пезешкиан по образованию является врачом-кардиохирургом и ранее строил карьеру в медицине.

Между тем, персоязычный сайт IRNA и Официальный портал правительства Ирана подводят итоги визита в более концептуальном ключе: результаты поездки названы «определяющим шагом» в укреплении отношений, упоминаются подписанные документы и дорожная карта по расширению сотрудничества, в том числе по линии Казахстан – Туркменистан – Иран как транзитного коридора.

Они подают визит как продолжение курса Тегерана на расширение связей с Центральной Азией. При этом Пезешкиан прямо говорит о необходимости убрать «банковские и технические препятствия», чтобы раскрыть потенциал торговли.

В англоязычных публикациях много внимания уделено теме торговли и заявлению Пезешкиана о необходимости активнее задействовать частный сектор.

В свою очередь площадки Pars Today и Iran Press выносят на первый план заявление Пезешкиана о том, что Иран является «самым выгодным и эффективным транзитным маршрутом для Казахстана» и ключевым партнером в Центральной Азии, то есть они делают транзит главным сюжетом визита.

Упоминаются и более широкие контуры – это международный коридор «Север – Юг», ШОС, ЕАЭС. В целом тон этих материалов можно назвать подчеркнуто оптимистичным, с упором на совместные экономические возможности.

Не обошли визит вниманием консервативные и полугосударственные иранские медиа.

Так, агентство Tasnim подает визит с двух сторон. Сначала это культурно-исторический акцент. В материале агентства цитата Пезешкиана о «славном прошлом и светлом будущем» отношений Казахстана и Ирана вынесена в заголовок.

Вторая сторона касается экономических аспектов. В другом материале агентство пишет, что товарооборот вырос примерно на 40%, но стороны считают этот уровень недостаточным и обсуждают снятие финансовых ограничений.

Агентство Mehr сконцентрировалось на практическом наполнении визита. Здесь подробно перечислены подписанные документы – от транспортных соглашений до программ культурного обмена. В отдельных заметках агентство выделяет транзит, цитируя Пезешкиана, который называет Иран «ключевым сухопутным маршрутом» для Казахстана.

Агентство ABNA рассматривает визит через региональную призму. В их версии Казахстан и Иран – элементы большого торгового коридора, который включает Ирак, Армению и Туркменистан. Подчеркивается, что расширение частного сектора и логистической инфраструктуры станет драйвером будущей торговли.

Агентство Fars делает ставку на инфраструктуру: пишут о планах по созданию совместного судоходного консорциума на Каспии, строительству мощностей в порту Актау, расширению аграрной логистики. Важным элементом подачи становится список из девяти документов, подписанных по итогам переговоров. Тон в статье более ориентирован на внутреннюю публику: читателю объясняют, почему укрепление связей с Астаной важно для Ирана именно сейчас.

Англоязычная газета Tehran Times помещает визит Пезешкиана в широкий контекст политики Ирана в Центральной Азии. Здесь визит представлен как шаг, позволяющий Тегерану усилить экономическое присутствие в регионе. Много внимания уделено роли частного сектора и продолжению турне Пезешкиана по Ашхабаду.

President @drpezeshkian called for closer ties with Kazakhstan in meeting with his counterpart in Astana



🔺Pezeshkian: Tehran, Astana trade roadmap aims for 3 billion dollar exchange pic.twitter.com/11hTQrV6hc — Tehran Times (@TehranTimes79) December 11, 2025

Международные и региональные СМИ также не обошли вниманием визит.

Турецкое агентство Anadolu подает визит как продолжение активной внешней политики Ирана в Центральной Азии. Anadolu отмечает, что переговоры в Астане охватили широкий блок вопросов от торговли до логистики. В материале подчеркивается, что Пезешкиан продолжит поездку в Туркменистан, что делает тур регионально значимым.

Катарская газета The Peninsula сфокусировалась на официальных заявлениях сторон. Упор делается на том, что Казахстан и Иран договорились расширять сотрудничество в экономике, транспорте и культуре. В публикациях также звучит тема региональной стабильности, как очевидно, весьма важная для ближневосточной аудитории.

#Iran and #Kazakhstan have emphasized the need to strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, according to a joint statement issued at the end of Iranian President Masoud Pezeshkian's visit to Astana.https://t.co/vFOKR5PEZ2 — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 11, 2025

WANA (West Asia News Agency) выносит в центр материалы о планах поднять товарооборот до уровня $3 млрд. Агентство использует традиционный для Ирана акцент на «дружественной исторической основе» отношений. Важной деталью подачи становится подчеркивание необходимости быстро перейти к практической реализации подписанных договоренностей.

Израильское издание Jerusalem Post рассматривает визит Пезешкиана через региональную политическую оптику. Газета связывает поездку с попытками Ирана укрепить влияние в Центральной Азии и сопоставляет это с тем фактом, что Казахстан развивает отношения со странами-участницами Авраамских соглашений. Такой подход сразу помещает визит в более широкий контекст ближневосточной конкуренции.

Специализированное аграрное агентство APK-Inform выделяет узкий, но важный момент: по итогам переговоров Казахстан выразил готовность существенно увеличить поставки ячменя в Иран. Это показывает, что даже профильные СМИ увидели конкретные торговые результаты визита.

Iran Front Page описывает церемониальную часть визита, детали встречи в Акорде и подчеркивает, что Астана и Тегеран намерены развивать сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах. Тон публикации – спокойный, выверенный, ориентированный на англоязычную аудиторию.

Подводя итог, можно заметить закономерность – визит воспринимается как важный шаг в укреплении связей Ирана с Центральной Азией. Иранские СМИ и консервативные издания транслируют единый нарратив о визите как «определяющим шаге» в укреплении двусторонних связей. В них ставка на торговлю, транзит и использование Ирана как основной сухопутной артерии для Казахстана. В свою очередь международные площадки, прежде всего ближневосточные, видят в поездке Пезешкиана не только экономику, но и политический контекст, в первую очередь, элемент регионального позиционирования Ирана в Центральной Азии и расширения его экономических коридоров.