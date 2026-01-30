Как восстанавливают Театр юного зрителя в Алматы

Вокруг реконструкции исторических зданий в Алматы мнения всегда полярны. Одни опасаются утраты облика города, другие уверены — без обновления эти объекты становятся небезопасными. Проект «Архитектор» показывает, что за внешне ухоженными фасадами часто скрываются серьезные инженерные проблемы.

Во втором выпуске авторы сосредоточились на поиске баланса между безопасностью, сохранением исторического облика и интересами горожан.

Фото: акимат Алматы

Так, одной из центральных тем программы стала реконструкция здания акимата Алмалинского района. Данный исторический объект был построен в 1976 году и за 50 лет ни разу не видел капитального ремонта. Сегодня он полностью реконструируется: проводится сейсмоусиление, заменяются все элементы, представляющие опасность для людей, а также обновляются устаревшие инженерные сети.

— Особое внимание уделяется укреплению конструкций — деревянные элементы заменяются на облегчённые декоративные аналоги, при этом исторический облик здания сохраняется. Фасадные декоративные элементы, которые ранее могли обрушиться, восстанавливаются в точности по оригиналу, — сказал начальник отдела авторского надзора Талгат Тажибаев.

Главный специалист управления строительства Алматы Айтбек Бекболұлы подчеркнул, что хоть здание и не входит в список охраняемых исторических объектов, его архитектурный облик будет сохранён.

Фото: акимат Алматы

В новом выпуске журналисты также показали ход модернизации театра для детей и юношества имени Наталии Сац. По словам специалистов, внешне благополучное здание на деле оказалось в критическом техническом состоянии.

Главный инженер проекта Алма Кенжалина рассказала, что обследование выявило серьезный износ конструкций и инженерных систем.

— Результаты показали: здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует не просто ремонта, а глубокой реконструкции, — отметила она.

Особую угрозу, по ее словам, представлял фасад: мраморные и облицовочные элементы разрушались и могли упасть в зоне массового пребывания людей.

Вместе с тем, заместитель руководителя управления строительства Алматы Даулет Еламанов добавил, что ключевые архитектурные элементы театра будут сохранены и отреставрированы.

Фото: акимат Алматы

По его словам, мраморная облицовка, гранитные покрытия и люстры направлены на восстановление, а не замену. Параллельно ведется строительство дополнительного корпуса с современной сценой и пространством для детских и молодежных проектов.

Также отдельный блок программы посвящен корректировке Генерального плана города. Руководитель НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов заверил, что по итогам слушаний все обращения горожан будут учтены.