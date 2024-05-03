Как велась подготовка к паводку в Атырауской области

С каждым днем повышается уровень воды в реке Жайык (Урал) в Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соседней Западно-Казахстанской области угрозы для населенных пунктов нет. Там уровень воды в реке Жайык упал на 37 см от опасной отметки.

Для чего было объявлено чрезвычайное положение?

Уровень воды в реке Жайык в Атырауской области может подняться еще выше. То есть, рано говорить о том, что опасность миновала. Как велась подготовка к паводу в нефтедобывающем регионе? Что было запланировано, что сделано?

Прежде всего, 7 апреля аким области Серик Шапкенов объявил о введении чрезвычайного положения природного характера. Аким сообщил о нескольких целях введения режима ЧС.

— Во-первых, нужно было эффективно провести подготовку к паводку. Во-вторых, нужно привлечь технику и оборудование. В-третьих, возникла необходимость проведения научных исследований, укрепления берегов водоемов в регионе, особенно берегов реки Жайык. Потому, что в Атырауской области были наводнения в 1993–1994 годах. В последующий период уровень воды в реках снизился. В течение длительного времени не проводились дноуглубительные работы в водоемах. Мы видим, что дамбы на берегах не укреплялись, в некоторых местах они полностью снесены. В зоне подтопления выделялись земельные участки для нужд сельского хозяйства, — сказал С. Шапкенов.

Как сообщил аким области, Индерский, Махамбетский районы и город Атырау вошли в зону возможного подтопления. Например, в этой зоне находятся села Жарсуат, Курылыс Индерского района, села Алмалы, Береке, Бесикты и Дамба вблизи города Атырау. Все эти населенные пункты расположены близко к реке Жайык.

Жителям дачных массивов «Колос», «Нефтепереработчик», «АтырауМунайКазГеология» на территории Кайыршактинского сельского округа предложено переселиться в безопасные места, поскольку эти дачи расположены в пойме реки Жайык, повысилась вероятность эрозии почв. Также принято решение о переселении 86 жителей из села Аспа.

Население привлечено к строительству дамбы на берегу Жайыка

Крупные компании выделили рабочих и специальную технику. Жители всех возрастов присоединились к волонтерам, наполняли мешки песком.

Из Туркестанской, Жамбылской, Мангыстауской областей доставлена специальная техника. Из войсковых частей каждого региона страны прибыли военнослужащие.

Фото: ДЧС Атырауской области

Берег реки Жайык в городе Атырау поделен на 110 участков, за каждым участком были закреплены отвественные специалисты, координирующие работу, определены предприятия, которые обеспечат техникой. С каждым днем росла высота дамбы на берегу, которая затем была укреплена мешками с песком.

Как сообщил заместитель акима области Жасулан Бисембиев, качество уплотнения дамбы начали контролировать специалисты технического надзора и эксперты регионального филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов». Каждый метр по высоте дамбы проверяется специальными приборами. Органы технического надзора определили минимальный показатель плотности на уровне 14 мегапаскалей. Сейчас плотность дамбы составляет 17-20 мегапаскалей.

В настоящее время в Индерском и Махамбетском районах возведение дамбы на берегу Жайыка полностью завершено. В городе Атырау работа продолжается. В ней участвуют местные жители, работники предприятий и волонтеры. Крупные компании региона выделили специальную технику.

Среди волонтеров, которые возводят дамбу на берегу Жайыка, есть и пенсионер Бегалы Мендыгалиев. Пожилой человек вместе с молодыми волонтерами каждый день наполняет песком около 6 тысяч мешков.

Не остались в стороне от защиты населенных пунктов и более 200 членов этнокультурных объединений. Например, по словам председателям корейского этнокультурного объединения «Тхониль Атырау» Людмилы Ли, в Алмалинском сельском округе работа по укреплению берегов велась в две смены.

— Когда началось возведение дамбы, мы попросили выделить нам участок, потому что мы хотели внести свой вклад в предотвращение опасности, поскольку мы живем в Казахстане. Ни старшие, ни молодежь не отказались от участия в строительстве дамбы. Парни и девушки днем укрепляли берег, а вечером помогали принимать гуманитарную помощь, — говорит Людмила Ли.

Участвуют в возведении дамбы также иностранцы, работающие в ТОО «Тенгизшевройл». Люди, приехавшие для работы в компании из разных стран, живут в поселке Достык на берегу реки Жайык. Иностранец Джон Фелл, работающий советником по стратегическим вопроса в ТОО «Тенгизшевройл», собрал и объединил более 60 жителей поселка для оказания помощи.

Кадр из видео

— Я приехал в Казахстан на работу из Луизианы. Там по 3-4 раза в год случаются наводнения. О последствиях наводнений знаю с детства, поэтому мы решили участвовать в защите города Атырау от возможного наводнения при разливе реки Жайык, — сказал Джон Фелл.

На укрепление берега в селе Еркинкала, расположенном вблизи Атырау, привлечены 63 солдата, около 400 волонтеров, 16 единиц техники. С 17 апреля здесь работает Кайрат Есиркеп, приехавший из Тараза. Он работает водителем грузовика в компании «AKBARS STORY Ltd».

— С помощью специальной техники я поднимаю мешки с песком на берег. На этой технике в песчаном карьере я работаю 38 лет. Погрузчик способен поднять груз весом 3 тонны, — сказал Кайрат Есиркеп.

По словам исполняющего обязанности руководителя Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Турлана Сулейменова, за последние 100 лет в Атырау не зарегистрировано случаев затопления. Например, были наводнения в 1942, 1957 и 1993 годах, но тогда город нефтяников не пострадал.

— В последние дни заметно, что объем воды, поступающей из Ириклинского водохранилища в Оренбургской области Российской Федерации, значительно уменьшился. В соответствии с анализом прошлых лет, 20% воды реки Жайык испаряется, и пока она достигнет города Атырау, разливается по оврагам и рукавам. По этой причине воды в реке Жайык может стать меньше. К тому же каналы Караозек и Соколок очищены. Это правильный шаг, сделанный для того, чтобы вода реки стекала в море, — сказал Т. Сулейменов.

Фото: ДЧС Атырауской области

Углублено устье Жайыка при впадении в Каспийское море

Как сообщил руководитель Управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов, углубление устья реки Жайык ведется в упрощенном порядке, так как оно очень мелкое.

— Наша цель — увеличить сток большой воды, прибывающей по руслу реки Жайык в Каспийское море. Сейчас глубина в устье реки при впадении в море составляет всего 40-50 сантиметров, а ширина 20 метров. После завершения работы глубина в устье достигнет 2 метров, — говорит Н.Кусаинов.

Фото: ДЧС Атырауской области

Углубление устья реки начал АО «Павлодарский речной порт». Как сообщил руководитель проекта Дидар Алипов, от предприятия были привлечены 2 земснаряда «Watermaster-4». Затем еще 2, а число работников достигло 12 человек.

— Такую работу нельзя было проводить до июня. Потому, что в этот период нерестится рыба. Но, в связи с угрозой наводнения, возникла необходимость углубления устья реки Жайык при впадении в море. По этой причине сейчас оперативно начата работа, — сказал Д. Алипов.

Длина рукава реки Жайык, впадающего в Каспийское море, составляет 56 километров. В последние 20 лет уровень воды в реке Жайык снизился, и этот рукав был близок к тому, чтобы закупориться. Обмеление рукава создало препятствия и для движения водного транспорта, и для стока воды в море.

— Мы начали эту работу 11 апреля. Наша техника за час вынимает 700 кубометров грунта и под давлением далеко отбрасывает его. Параметр дноуглубительной работы — 1 600 метров, длина 20 километров. Заказ будет выполнен в установленный срок, — говорит Дидар Алипов.

Канал Соколок соединяет реку Жайык и Каспийское море

Фото: ДЧС Атырауской области

По данным РГП «КазВодХоз», в Атырауской области имеются 15 магистральных каналов, отходящих от реки Жайык. На 2 канала, проходящих вблизи Атырау, обращается особое внимание.

Протяженность одного из них — канала Караозек — составляет 35 километров. Этот канал от трассы Атырау-Уральск доходит до Еркинкалинского сельского округа и имеет особое значение для водоема, поскольку является одним из рукавов реки Жайык.

По этой причине дамба на берегу канала укреплена, ее высота увеличена до 1,5-2 метров. Здесь проведены работы по очистке мостовых переправ и шлюзов.

Второй канал — Соколок. По поручению акима области планируется отвести воду из реки Жайык в Каспийское море по этому каналу, его длина 32 километра.

Как сообщил координатор работы по очистке дна канала и укреплению его берегов Олжас Сулейменов, пропускная способность канала Соколок составляет 100 кубометров в секунду.

Фото: ДЧС Атырауской области

— Целью поставлено уменьшение большого объема воды в реке Жайык, протекающей в сторону города Атырау. Для этого можно использовать возможности канала Соколок, который огибает город нефтяников, так как он соединяет реку Жайык с Каспийским морем. По этой причине, в соответствии с первоначальным планом, мы начали укрепление берегов действующего канала. Затем, изучив ситуацию, решили прорыть новый 25-километровый канал параллельно старому. Дело в том, что старый канал проходит по заболоченным местам, где трудно работать технике, — сказал О.Сулейменов.

По его словам, на берегах нового канала возведена уплотненная дамба в соответствии со всеми стандартами. Высота дамбы — 21 метр по Балтийской отметке, уклон откоординирован геодезическими отметками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау продолжаются работы по укреплению берегов реки Жайык.

Сегодня в Махамбетском районе уровень воды в реке Жайык достиг 795 сантиметров.



