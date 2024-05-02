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    22:11, 01 Май 2024 | GMT +6

    Близ реки Жайык в Атырау продолжаются берегоукрепительные работы

    мчс
    Фото: МЧС РК

    Несмотря на праздничный выходной мангистауские спасатели продолжают трудиться в Атырау. Близ реки Жайык (Урал) они ведут берегоукрепительные работы, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    По республике вернулись в свои дома 41195 человек. В эвакопунктах остаются 6377 человек. По республике отведена вода из 7184 частных жилых домов и 2844 дворовых территорий. С начала паводка откачано свыше 13,5 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Кроме того, с начала паводка медицинскими работниками Центра медицины катастроф МЧС проведен осмотр и оказана медицинская помощь порядка 800 жителям.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    В настоящее время 7 бригад Центра медицины катастроф оказывают помощь жителям Атырауской и Западно-Казахстанской области. Также в эвакуационных пунктах с гражданами работают психологи МЧС. 

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

     

     

    Теги:
    Атырауская область МЧС Река Жайык Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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